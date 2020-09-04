Черговий запуск SpaceX. На орбіті Землі вже понад 600 інтернет-супутників Starlink
Компанія Ілона Маска SpaceX 3 вересня відправила на орбіту Землі чергові 60 інтернет-супутників системи Starlink.
Джерело: SpaceX
Деталі: 3 вересня о 15:46 за Києвом відбувся запуск 12-ої місії Starlink. Ракета-носій Falcon 9, перший ступінь якої раніше використовувався в червні 2020 року, доставила на орбіту Землі чергові 60 інтернет-супутників Starlink.
Ракета стартувала з комплексу LC-39A Космічного центру Кеннеді у штаті Флорида, а через 9 хвилин після запуску, багаторазова частина ракети-носія приземлилася на безпілотну платформу в Атлантичному океані.
Liftoff! pic.twitter.com/sTZnAn3VTX— SpaceX (@SpaceX) September 3, 2020
Falcon 9’s first stage has landed on the Of Course I Still Love You droneship pic.twitter.com/vgB0dnTWaP— SpaceX (@SpaceX) September 3, 2020
Deployment of 60 Starlink satellites confirmed pic.twitter.com/DdBxIOdOg1— SpaceX (@SpaceX) September 3, 2020
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Довідка:
- Наразі на орбіті Землі знаходиться більше 600 космічних апаратів SpaceX. Їх призначення – надання доступу до інтернету користувачам на всій планеті.
- Запуск перших 60 супутників Starlink був здійснений в травні 2019 року.
Що передувало: 31 серпня SpaceX доставила на орбіту три комерційні супутники.
Нагадаємо: 3 вересня з космодрому Куру у Французькій Гвіані відбувся 15-й успішний пуск європейської ракети-носія легкого класу Vega. Блок маршового двигуна виготовило держпідприємство "ВО Південний машинобудівний завод".