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Черговий запуск SpaceX. На орбіті Землі вже понад 600 інтернет-супутників Starlink

П'ятниця, 4 вересня 2020, 00:26

Компанія Ілона Маска SpaceX 3 вересня відправила на орбіту Землі чергові 60 інтернет-супутників системи Starlink. 

Джерело: SpaceX

Деталі: 3 вересня о 15:46 за Києвом відбувся запуск 12-ої місії Starlink. Ракета-носій Falcon 9, перший ступінь якої раніше використовувався в червні 2020 року, доставила на орбіту Землі чергові 60 інтернет-супутників Starlink.

Ракета стартувала з комплексу LC-39A Космічного центру Кеннеді у штаті Флорида, а через 9 хвилин після запуску, багаторазова частина ракети-носія приземлилася на безпілотну платформу в Атлантичному океані.

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Довідка:

  • Наразі на орбіті Землі знаходиться більше 600 космічних апаратів SpaceX. Їх призначення – надання доступу до інтернету користувачам на всій планеті. 
  • Запуск перших 60 супутників Starlink був здійснений в травні 2019 року.

Що передувало: 31 серпня SpaceX доставила на орбіту три комерційні супутники. 

Нагадаємо: 3 вересня з космодрому Куру у Французькій Гвіані відбувся 15-й успішний пуск європейської ракети-носія легкого класу Vega. Блок маршового двигуна виготовило держпідприємство "ВО Південний машинобудівний завод".

Микола Донєв, УП
Теми: Ілон МаскСШАкосмос


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