Черговий запуск SpaceX. На орбіті Землі вже понад 600 інтернет-супутників Starlink

Компанія Ілона Маска SpaceX 3 вересня відправила на орбіту Землі чергові 60 інтернет-супутників системи Starlink.

Джерело: SpaceX

Деталі: 3 вересня о 15:46 за Києвом відбувся запуск 12-ої місії Starlink. Ракета-носій Falcon 9, перший ступінь якої раніше використовувався в червні 2020 року, доставила на орбіту Землі чергові 60 інтернет-супутників Starlink.

Ракета стартувала з комплексу LC-39A Космічного центру Кеннеді у штаті Флорида, а через 9 хвилин після запуску, багаторазова частина ракети-носія приземлилася на безпілотну платформу в Атлантичному океані.

Falcon 9’s first stage has landed on the Of Course I Still Love You droneship pic.twitter.com/vgB0dnTWaP — SpaceX (@SpaceX) September 3, 2020

Deployment of 60 Starlink satellites confirmed pic.twitter.com/DdBxIOdOg1 — SpaceX (@SpaceX) September 3, 2020

Читайте також: Wi-Fi на всю планету. Яким буде глобальний супутниковий інтернет від SpaceX і OneWeb

Довідка:

Наразі на орбіті Землі знаходиться більше 600 космічних апаратів SpaceX. Їх призначення – надання доступу до інтернету користувачам на всій планеті.

Запуск перших 60 супутників Starlink був здійснений в травні 2019 року.

Що передувало: 31 серпня SpaceX доставила на орбіту три комерційні супутники.

Нагадаємо: 3 вересня з космодрому Куру у Французькій Гвіані відбувся 15-й успішний пуск європейської ракети-носія легкого класу Vega. Блок маршового двигуна виготовило держпідприємство "ВО Південний машинобудівний завод".