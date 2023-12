Черговий запуск SpaceX. На орбіті Землі вже понад 600 інтернет-супутників Starlink

Компанія Ілона Маска SpaceX 3 вересня відправила на орбіту Землі чергові 60 інтернет-супутників системи Starlink.

Джерело: SpaceX

Деталі: 3 вересня о 15:46 за Києвом відбувся запуск 12-ої місії Starlink. Ракета-носій Falcon 9, перший ступінь якої раніше використовувався в червні 2020 року, доставила на орбіту Землі чергові 60 інтернет-супутників Starlink.

Ракета стартувала з комплексу LC-39A Космічного центру Кеннеді у штаті Флорида, а через 9 хвилин після запуску, багаторазова частина ракети-носія приземлилася на безпілотну платформу в Атлантичному океані.

Falcon 9’s first stage has landed on the Of Course I Still Love You droneship pic.twitter.com/vgB0dnTWaP