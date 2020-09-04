Очередной запуск SpaceX. На орбите Земли уже более 600 интернет-спутников Starlink
Компания Илона Маска SpaceX 3 сентября отправила на орбиту Земли очередные 60 интернет-спутников системы Starlink.
Источник: SpaceX
Детали: 3 сентября в 15:46 по Киеву состоялся запуск двенадцатого миссии Starlink. Ракета-носитель Falcon 9, первая ступень которой ранее использовался в июне 2020 года, доставила на орбиту Земли очередные 60 интернет-спутников Starlink.
Ракета стартовала с комплекса LC-39A Космического центра Кеннеди в штате Флорида, а через 9 минут после запуска, многократная часть ракеты-носителя приземлилась на беспилотную платформу в Атлантическом океане.
Liftoff! pic.twitter.com/sTZnAn3VTX— SpaceX (@SpaceX) September 3, 2020
Falcon 9’s first stage has landed on the Of Course I Still Love You droneship pic.twitter.com/vgB0dnTWaP— SpaceX (@SpaceX) September 3, 2020
Deployment of 60 Starlink satellites confirmed pic.twitter.com/DdBxIOdOg1— SpaceX (@SpaceX) September 3, 2020
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Напомним:
- Сейчас на орбите Земли находится более 600 космических аппаратов SpaceX. Их назначение - предоставление доступа в интернет пользователям на всей планете.
- Запуск первых 60 спутников Starlink был осуществлен в мае 2019 года.