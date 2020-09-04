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Очередной запуск SpaceX. На орбите Земли уже более 600 интернет-спутников Starlink

Пятница, 4 сентября 2020, 00:26

Компания Илона Маска SpaceX 3 сентября отправила на орбиту Земли очередные 60 интернет-спутников системы Starlink.

Источник: SpaceX

Детали: 3 сентября в 15:46 по Киеву состоялся запуск двенадцатого миссии Starlink. Ракета-носитель Falcon 9, первая ступень которой ранее использовался в июне 2020 года, доставила на орбиту Земли очередные 60 интернет-спутников Starlink.

Ракета стартовала с комплекса LC-39A Космического центра Кеннеди в штате Флорида, а через 9 минут после запуска, многократная часть ракеты-носителя приземлилась на беспилотную платформу в Атлантическом океане.

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Напомним:

  • Сейчас на орбите Земли находится более 600 космических аппаратов SpaceX. Их назначение - предоставление доступа в интернет пользователям на всей планете.
  • Запуск первых 60 спутников Starlink был осуществлен в мае 2019 года.

Николай Донев, УП
Темы: Илон МаскСШАкосмос


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