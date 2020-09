Очередной запуск SpaceX. На орбите Земли уже более 600 интернет-спутников Starlink

Компания Илона Маска SpaceX 3 сентября отправила на орбиту Земли очередные 60 интернет-спутников системы Starlink.

Источник: SpaceX

Детали: 3 сентября в 15:46 по Киеву состоялся запуск двенадцатого миссии Starlink. Ракета-носитель Falcon 9, первая ступень которой ранее использовался в июне 2020 года, доставила на орбиту Земли очередные 60 интернет-спутников Starlink.

Ракета стартовала с комплекса LC-39A Космического центра Кеннеди в штате Флорида, а через 9 минут после запуска, многократная часть ракеты-носителя приземлилась на беспилотную платформу в Атлантическом океане.

Falcon 9’s first stage has landed on the Of Course I Still Love You droneship pic.twitter.com/vgB0dnTWaP