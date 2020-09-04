Клімкін: Медведчука у "мінський процес" запросив Порошенко, вони не раз бачилися
Колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін вважає, що кума російського президента Віктора Медведчука до переговорів у мінському форматі долучив колишній президент Петро Порошенко.
Джерело: Клімкін у програмі Сергія Іванова
Пряма мова Клімкіна: "У мінський процес його запросив Порошенко. І з самого початку була ідея, щоб Медведчук доклався до звільнення (полонених). Але потім, я так розумію, Медведчука використовували як додатковий канал якоїсь комунікацїі з Путіним. Я не знаю, чи використовували у 2014 році, але далі використовували.
Думаю, так (це була ідея Порошенка – ред.). А хто ще міг прийняти рішення про залучення Медведчука? Більше ніхто".
Деталі: На згадку чуток про те, що ідея залучити Медведчука надходила від канцлера Німеччини Ангели Меркель, Клімкін відповів: "Я ніколи від Меркель цього не чув – запитайте Порошенка".
Пряма мова Клімкіна: "Я з Ірою Геращенко зустрічався з Медведчуком із питань взаєамодії по звільненню – він потім був у цій підгрупі. Це був липень і серпень 2014 року. Я більше (з ним) не зустрічався, але він потім зустрічався з Порошенком – і не один раз.
Я не думаю, що Меркель є великим фанатом Медеведчука. Я щонайменше ніколи від неї цього не чув. Можливо, це відбувалося тет-а-тет. Запитайте Порошенка. Але я в цьому дуже сумніваюся".
Передісторія:
- Віктор Медведчук як близька до Володимира Путіна людина був долучений до переговорів про звільнення українських полонених з окупованої частини Донбасу та звільнення українських політв’язнів Кремля у Росії. Він навіть мав дозвіл на прямі польоти до Москви, хоча авіасполучення між Україною та Росією закрите.
- У листопаді 2018 року журналісти "Схем" повідомляли, що Віктор Медведчук регулярно приїжджає до Адміністрації президента Петра Порошенка. Той пояснював, що вони погоджували позицію перед переговорами із Путіним.
- Уже після завершення своєї каденції Порошенко заперечував, що за роки його керівництва країною кум Путіна та ідеолог федералізації України Медведчук став одним із найпотужніших гравців в українській політиці: "Медведчук при мені голову не міг підняти!".
- Медведчук у відповідь заявляв про цькування з боку влади Порошенка і стверджував: "Піднімати голову мені не було необхідності, тому що я в своєму житті не опускав її ні перед ким".