Клімкін: Медведчука у "мінський процес" запросив Порошенко, вони не раз бачилися

Колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін вважає, що кума російського президента Віктора Медведчука до переговорів у мінському форматі долучив колишній президент Петро Порошенко.

Джерело: Клімкін у програмі Сергія Іванова

Пряма мова Клімкіна: "У мінський процес його запросив Порошенко. І з самого початку була ідея, щоб Медведчук доклався до звільнення (полонених). Але потім, я так розумію, Медведчука використовували як додатковий канал якоїсь комунікацїі з Путіним. Я не знаю, чи використовували у 2014 році, але далі використовували.

Думаю, так (це була ідея Порошенка – ред.). А хто ще міг прийняти рішення про залучення Медведчука? Більше ніхто".

Деталі: На згадку чуток про те, що ідея залучити Медведчука надходила від канцлера Німеччини Ангели Меркель, Клімкін відповів: "Я ніколи від Меркель цього не чув – запитайте Порошенка".

Пряма мова Клімкіна: "Я з Ірою Геращенко зустрічався з Медведчуком із питань взаєамодії по звільненню – він потім був у цій підгрупі. Це був липень і серпень 2014 року. Я більше (з ним) не зустрічався, але він потім зустрічався з Порошенком – і не один раз.

Я не думаю, що Меркель є великим фанатом Медеведчука. Я щонайменше ніколи від неї цього не чув. Можливо, це відбувалося тет-а-тет. Запитайте Порошенка. Але я в цьому дуже сумніваюся".

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