Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Клімкін: Медведчука у "мінський процес" запросив Порошенко, вони не раз бачилися

П'ятниця, 4 вересня 2020, 15:56
Клімкін: Медведчука у мінський процес запросив Порошенко, вони не раз бачилися

Колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін вважає, що кума російського президента Віктора Медведчука до переговорів у мінському форматі долучив колишній президент Петро Порошенко.  

Джерело: Клімкін у програмі Сергія Іванова

Пряма мова Клімкіна: "У мінський процес його запросив Порошенко. І з самого початку була ідея, щоб Медведчук доклався до звільнення (полонених). Але потім, я так розумію, Медведчука використовували як додатковий канал якоїсь комунікацїі з Путіним. Я не знаю, чи використовували у 2014 році, але далі використовували.

Думаю, так (це була ідея Порошенка – ред.). А хто ще міг прийняти рішення про залучення Медведчука? Більше ніхто".

Деталі: На згадку чуток про те, що ідея залучити Медведчука надходила від канцлера Німеччини Ангели Меркель, Клімкін відповів: "Я ніколи від Меркель цього не чув – запитайте Порошенка".

Пряма мова Клімкіна: "Я з Ірою Геращенко зустрічався з Медведчуком із питань взаєамодії по звільненню – він потім був у цій підгрупі. Це був липень і серпень 2014 року. Я більше (з ним) не зустрічався, але він потім зустрічався з Порошенком – і не один раз.

Я не думаю, що Меркель є великим фанатом Медеведчука. Я щонайменше ніколи від неї цього не чув. Можливо, це відбувалося тет-а-тет. Запитайте Порошенка. Але я в цьому дуже сумніваюся".

Передісторія:

  • Віктор Медведчук як близька до Володимира Путіна людина був долучений до переговорів про звільнення українських полонених з окупованої частини Донбасу та звільнення українських політв’язнів Кремля у Росії. Він навіть мав дозвіл на прямі польоти до Москви, хоча авіасполучення між Україною та Росією закрите.
  • У листопаді 2018 року журналісти "Схем" повідомляли, що Віктор Медведчук регулярно приїжджає до Адміністрації президента Петра Порошенка. Той пояснював, що вони погоджували позицію перед переговорами із Путіним.
  • Уже після завершення своєї каденції Порошенко заперечував, що за роки його керівництва країною кум Путіна та ідеолог федералізації України Медведчук став одним із найпотужніших гравців в українській політиці: "Медведчук при мені голову не міг підняти!".
  • Медведчук у відповідь заявляв про цькування з боку влади Порошенка і стверджував: "Піднімати голову мені не було необхідності, тому що я в своєму житті не опускав її ні перед ким".

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: МедведчукПорошенкоКлімкінМінські угодиТКГ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Медведчук
ДБР передало ЗСУ арештовані авто родичів Медведчука та Козака на 1 млн доларів
Медведчука позбавили статусу академіка
Медведчука позбавили права займатись адвокатською діяльністю
Останні новини
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
Усі новини...
Реклама: