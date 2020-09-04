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Зеленський призначив фігуранта плівок судді Вовка до складу держкомісії

П'ятниця, 4 вересня 2020, 16:01

Президент Володимир Зеленський призначив членом комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції голову Державної судової адміністрації Зеновія Холоднюка, якого разом із суддями ОАСК підозрюють у створенні злочинної організації та захопленні влади.

Джерело: указ президента №370, НАБУ

Деталі: 1 вересня на сайті президента опублікували указ про склад комісії  з питань координації євроатлантичної інтеграції. Одним із її членів за згодою є Холоднюк, якому НАБУ повідомила про підозру у причетності до злочинної організації Окружного адміністративного суду Києва.

 

Детективи підозрюють, що Холоднюк домовився з главою ОАСК Павлом Вовком про блокування конкурсу на посаду голови ДСА, яку він обіймав.

Брати участь у цьому конкурсі Холоднюк не змін, оскільки не відповідав його вимогам, тому завдяки ОАСК йому вдалося заблокувати призначення нового керівника і зберегти посаду.

 

Сам Холоднюк заперечує, що отримав підозру НАБУ.

Що передувало: В НАБУ заявили, що повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду Києва Павлу Вовку, його заступнику Євгену Аблову та ще 5 суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації Зеновію Холоднюку.

Суддів підозрюють у створенні злочинної організації та захопленні влади.

У Зеленського заявили, що він не коментуватиме звинувачення проти суддів Окружного адміністративного суду Києва, але взяв їх до відома.

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"Шеф, давай что-то учудим": НАБУ опублікувало записи "розмов суддів Окружного суду"

Передісторія:

  • Суддів ОАСК, голову Державної судової адміністрації, колишніх високопосадовців та інших осіб підозрюють у: створенні злочинної організації; захопленні держвлади; зловживанні впливом; втручанні у діяльність державних діячів та створенні штучних перешкод у діяльності ВККС та її членів. Підозри суддям передали 17 липня 2020 року.
  • 1 вересня 2020 року Вища рада правосуддя повернула генпрокурору Ірині Венедіктовій клопотання про відсторонення голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка на підставі того, що прокуратура не довела, що вручила підозру Вовку належним чином.
  • Також ВРП не підтримала відсторонення від правосуддя суддів ОАСК Володимира Келеберди, Євгенія Аблова, Ігоря Качура, Олексія Огурцова та Ігоря Погрібніченка. Щодо суддів ПогрібніченкаОгурцова та Келеберди повернула клопотання генпрокурору, а щодо Аблова та Качура відмовила, вказавши, що докази проти заступника Вовка Аблова здобуті незаконно.

Українська правда
Теми: ЗеленськийНАБУсудПавло Вовк


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