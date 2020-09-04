Зеленський призначив фігуранта плівок судді Вовка до складу держкомісії

Президент Володимир Зеленський призначив членом комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції голову Державної судової адміністрації Зеновія Холоднюка, якого разом із суддями ОАСК підозрюють у створенні злочинної організації та захопленні влади.

Джерело: указ президента №370, НАБУ

Деталі: 1 вересня на сайті президента опублікували указ про склад комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції. Одним із її членів за згодою є Холоднюк, якому НАБУ повідомила про підозру у причетності до злочинної організації Окружного адміністративного суду Києва.

Детективи підозрюють, що Холоднюк домовився з главою ОАСК Павлом Вовком про блокування конкурсу на посаду голови ДСА, яку він обіймав.

Брати участь у цьому конкурсі Холоднюк не змін, оскільки не відповідав його вимогам, тому завдяки ОАСК йому вдалося заблокувати призначення нового керівника і зберегти посаду.

Сам Холоднюк заперечує, що отримав підозру НАБУ.

Що передувало: В НАБУ заявили, що повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду Києва Павлу Вовку, його заступнику Євгену Аблову та ще 5 суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації Зеновію Холоднюку.

Суддів підозрюють у створенні злочинної організації та захопленні влади.

У Зеленського заявили, що він не коментуватиме звинувачення проти суддів Окружного адміністративного суду Києва, але взяв їх до відома.

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