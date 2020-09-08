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Соколова оприлюднила ще одну порцію записів про "вербування вагнерівців"

Вівторок, 8 вересня 2020, 15:05

Журналістка Яніна Соколова оприлюднила нові плівки нібито вербування українськими спецслужбами російських найманців із Приватної військової компанії "Вагнера", які воювали на Донбасі.

Джерело: Соколова у Facebook і на Youtube

Деталі: Журналістка пояснила, що нові плівки т.зв. "Вагнергейт" їй надіслали наприкінці минулого тижня на електронну пошту. У файлі були аудіозаписи й документи.

Це вже друга частина розмов із найманцями, першу оприлюднили кілька тижнів тому.

Соколова закликала провести незалежне розслідування зриву спецопераціі, яку, на її переконання, все ж планували представники українських спецслужб.

Подробиці: На записах нібито вербування "Куратор" говорить, що він "від Шамана", і розпитує Олексія Волгіна,, Дмитра Григоряна й Дмитра Савицького про "бойовий досвід", зокрема на сході України.

- Олексій Волгін розповів, що був у Дебальцевому, Луганську, працював медиком. Його підрозділ "Група Вагнер" збив Іл-76 (14 червня 2014 року над Луганською областю). Командиром, за словами Волгіна, був особисто Вагнер, його називали позивним 221-й або по батькові Валерійович. 

- Дмитро Григорян розповів, що воював на Донбасі з травня 2014-го до серпня 2015-го року, Заходили в Луганську область зі штабом "Дельфіна", "Степанович заводив", були у Краснодоні, Луганську, Дебальцевому, Алчевську, Красному Лучі, Пісках. Сам Григорян був корегувальником або супроводжував вантажі від кордону, працював із ПЗРК, супроводжував бойову техніку, зокрема "Буки". Знає Савицького ("Сову"), говорить, що той "був при Дельфіні".

Каже: по АН-у "з десантниками" били з "Бука" (вочевидь, ідеться про Іл-76 – ред.), а "підтверджений пуск" у нього був по безпілотнику в 2018 році в Пісках

- Дмитро Савицький ("Сова") розповів про бойові пуски, "роботу" в Слов'янську і поблизу Луганського аеропорту. "Сова" підтвердив, що у нього "було два пуски" з ПЗРК "Ігла" по "великих пташках" із двома влученнями. Був ще третій – але "його не бачили", на висоті метрів 900 літак був.

За його словами, по "Ілу" "було два розрахунки", а взагалі "швидкості великі були", "намагалися (пуски робити), але (літаки) вислизали, швидкі були".

Передісторія:

  • За інформацією джерел УП, українські спецслужби рік готували операцію із затримання групи бойовиків ПВК "Вагнера", для чого виманили їх до Білорусі, але спецоперація провалилася після того, як силовики доповіли про плани Офісу президента.
  • 29 липня в Білорусі затримали 32 чи 33 росіян, Україна просила екстрадиції бойовиків, але 14 серпня стало відомо, що Білорусь передала Росії 32 бойовиків "Вагнера".
  • 18 серпня журналістка Яніна Соколова опублікувала в Youtube записи з нібито вербуванням українцями російських бійців зі складу ПВК "Вагнера" ​​– Дениса Харитонова, Сергія Щербакова, Олександра Сидорова.
  • Новий начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов запевняв, що "вагнерівців" у Мінську перекидали російські спецслужби – і це не було спецоперацією СБУ.
  • 20 серпня Федеральна служба безпеки РФ заявила, що запобігла спробі спецслужб України викрасти в Росії громадянина РФ – "одного з лідерів народного ополчення Донбасу", що координували спробу громадяни України Андрій Байдала та Ігор Міщенко, які нібито планували ще кількох злочинів, "пов'язаних із підготовкою до викрадення і вбивства громадян Росії".

Українська правда, уточнено
Теми: ВагнерДонбасСБУЗМІРосія


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