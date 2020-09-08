Святкування Рош га-Шана: Ізраїль направить до України своїх поліцейських

Уряд Ізраїлю підтвердив МЗС України готовність направлення 6 представників ізраїльської поліції для надання допомоги українським колегам під час святкування Рош га-Шана в Умані.

Джерело: заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін у Facebook

Пряма мова Єніна: "7 вересня обговорили питання взаємодії центральної та місцевої влади під час святкування Рош га-Шана в Умані, а 8 вересня уряд Ізраїлю підтвердив МЗС України готовність направлення 6 представників ізраїльської поліції для надання допомоги українським колегам в місцях перебування громадян Держави Ізраіль в Умані у відповідь на запит Національної поліції".

Довідково: Рош га-Шана - єврейський Новий рік святкується два дні. У 2020 році - з вечора 18 вересня по вечір 20-го.

Що передувало: В МВС очікують, що цього року Умань для святкування єврейського нового року Рош га-Шана відвідають 3 тисячі паломників.

Очільник відомства Арсен Аваков заявив, що всі паломники, які прибули в Україну до введеної урядом тимчасової заборони на в’їзд іноземців пройдуть тести на COVID-19.

Передісторія:

25 серпня на нараді під головуванням президента України Володимира Зеленського ухвалили рішення про обмеження паломництва хасидів до Умані для святкування Рош га-Шана.

В ніч на 28 серпня набула чинності заборона в’їзду на територію України іноземних громадян. Водночас уряд прописав низку винятків.

Місцеві жителі Умані у ніч на 28 серпня викликали поліцію і не пропускали хасидів у район паломництва, де розташоване поховання цадика Нахмана.

4 вересня стало відомо, що коронавірусну хворобу COVID-19 діагностували ушістьох паломників-хасидів, які приїхали в Умань до введення заборони на в'їзд в Україну іноземців

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