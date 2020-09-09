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Прем'єр Польщі вручив Тихановській ключі від нового білоруського центру у Варшаві

Середа, 9 вересня 2020, 18:42

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вручив символічні ключі від нового білоруського центру у Варшаві колишній кандидатці в президенти Білорусі Світлані Тихановській.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Солідарність - це не тільки історичний рух, яки призвів до прориву. Солідарність відбувається тут і зараз! Сьогоднішня зустріч зі Світланою Тихановською, Павлом Латушком і Ольгою Ковальковою і наша підтримка білоруського народу показують, що солідарність може виходити за рамки національних кордонів", - написав Моравецький у Twitter після зустрічі.

За словами польського прем'єра, Польща відкрита для всіх білорусів, які потребують допомоги, повідомляє TVN24.

"Весь Євросоюз підтримує білоруський народ в його праві висловлювати свою волю, жити в умовах свободи, в умовах демократії. Скоро ми представимо економічний план для білоруського народу, для білоруської держави, мета якого - показати, що Європа відкрита для Білорусі", - сказав Моравецький.

Тихановська у свою чергу подякувала "Польщі за те, що прийняла мене та всіх людей, які були змушені виїхати з Білорусі".

Вона додала, що білоруський народ прокинувся і почав боротися за свої права. "Для нас Лукашенко не має легітимності, ми не можемо прийняти Лукашенка як лідера, ми не готові довірити йому свою країну. Тому ми переконані, що нашому суспільству допоможуть лише нові, чесні вибори, щоб обрати справжнього президента", - сказала Тихановська.

Як відомо, Тихановська у серпні виїхала до Литви. 9 вересня вона прибула до Варшави для зустрічі з керівниками країни і представниками громадських організацій.

Теми: ПольщаБілорусьТихановська


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