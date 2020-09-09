Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Прем'єр Польщі вручив Тихановській ключі від нового білоруського центру у Варшаві

Середа, 9 вересня 2020, 18:42

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вручив символічні ключі від нового білоруського центру у Варшаві колишній кандидатці в президенти Білорусі Світлані Тихановській.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Солідарність - це не тільки історичний рух, яки призвів до прориву. Солідарність відбувається тут і зараз! Сьогоднішня зустріч зі Світланою Тихановською, Павлом Латушком і Ольгою Ковальковою і наша підтримка білоруського народу показують, що солідарність може виходити за рамки національних кордонів", - написав Моравецький у Twitter після зустрічі.

За словами польського прем'єра, Польща відкрита для всіх білорусів, які потребують допомоги, повідомляє TVN24.

"Весь Євросоюз підтримує білоруський народ в його праві висловлювати свою волю, жити в умовах свободи, в умовах демократії. Скоро ми представимо економічний план для білоруського народу, для білоруської держави, мета якого - показати, що Європа відкрита для Білорусі", - сказав Моравецький.

Тихановська у свою чергу подякувала "Польщі за те, що прийняла мене та всіх людей, які були змушені виїхати з Білорусі".

Вона додала, що білоруський народ прокинувся і почав боротися за свої права. "Для нас Лукашенко не має легітимності, ми не можемо прийняти Лукашенка як лідера, ми не готові довірити йому свою країну. Тому ми переконані, що нашому суспільству допоможуть лише нові, чесні вибори, щоб обрати справжнього президента", - сказала Тихановська.

Як відомо, Тихановська у серпні виїхала до Литви. 9 вересня вона прибула до Варшави для зустрічі з керівниками країни і представниками громадських організацій.

Теми: ПольщаБілорусьТихановська
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Польща
Польща погрожує "закрити" кордон з Україною, якщо ЄС не продовжить зернову заборону
Перевізників попередили про блокування одного з найбільших пунктів пропуску на кордоні з Польщею
У Польщі викрили агентів РФ, які збиралися підривати потяги з допомогою для України – ЗМІ
Останні новини
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
Усі новини...
Реклама: