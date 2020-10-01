Російські найманці обстріляли позиції ЗСУ поблизу Станиці Луганської

В ООС заявили, що противник обстрілював українських захисників з автоматичного станкового гранатомета поблизу Станиці Луганської.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "1 жовтня на ділянках відповідальності наших бригад російсько-окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню. Так, противник провокував українських захисників з автоматичного станкового гранатомета поблизу Станиці Луганської".

Деталі: Бойових втрат і поранень унаслідок ворожих пострілів немає.

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