Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Російські найманці обстріляли позиції ЗСУ поблизу Станиці Луганської

Четвер, 1 жовтня 2020, 19:02

В ООС заявили, що противник обстрілював українських захисників з автоматичного станкового гранатомета поблизу Станиці Луганської.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "1 жовтня на ділянках відповідальності наших бригад російсько-окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню. Так, противник провокував українських захисників з автоматичного станкового гранатомета поблизу Станиці Луганської".

Деталі: Бойових втрат і поранень унаслідок ворожих пострілів немає.

Передісторія:

  • 30 вересня стало відомо, що на Луганщині почалися масштабні пожежі у трьох місцях. 
  • Станом на полудень 1 жовтня відомо про 9 загиблих та 12 госпіталізованих осіб.
  • Згодом повідомлялося, що у селищі Станиця Луганська палала вулиця, гасіння якої ускладнюється детонуванням боєприпасів, які залишились від попередніх обстрілів.
  • Через пожежу і загрозу життю людей тимчасово припинив роботу контрольний пункт пропуску з тимчасово-окупованим Донбасом "Станиця Луганська".
  • В офісі Зеленського повідомили, що взяли до уваги інформацію, що пожежі на Луганщині могли спричинити обстріли бойовиків. 
  • До того в штабі ООС заявили, що військові ЗСУ та рятувальники ДСНС продовжують локалізувати пожежі, "спричинені напередодні ворожими збройними провокаціями із застосуванням трасуючих куль".

Українська правда
Теми: ООСДонбасвійна


powered by lun.ua
Головне сьогодні

В Україні оновили карантинні зони: у червоній лише два міста, Київ у жовтій

Трамп, Путін і Макрон виступили зі спільною заявою щодо Нагірного Карабаху

Мінськ відповів на відмову України визнати Лукашенка президентом

Зеленський заявив, що не пов’язує пожежі на Луганщині з обстрілами бойовиків

Справа Гандзюк: Павловський вказав, що замовником був Мангер

оновлено від 12.37, відеоПожежа на Луганщині: детонують боєприпаси, вогонь дістався пункту пропуску з ОРЛО

Усі новини...
ООС
Пожежі на Луганщині - це провокація бойовиків Росії — ООС
Ситуація у районі проведення ООС залишається контрольованою українськими воїнами —  штаб
Все більше українців звинувачують Росію в розв'язанні війни на Донбасі - опитування
Останні новини
19:13
Авіакомпанія "МАУ" переносить відновлення рейсів до Баку до кінця жовтня
19:02
Російські найманці обстріляли позиції ЗСУ поблизу Станиці Луганської
19:00
З початку року держбюджет недоотримав 7 мільярдів – Держказначейство
18:51
фото, відеоКишенькові крадії намагалися купити протекцію начальника поліції вокзалу Києва
18:50
Шкода на 500 мільйонів: СБУ викрила менеджерів київської будкомпанії у відмиванні коштів
18:45
Сейм Латвії не визнав легітимність Лукашенка
18:42
Список партії Саакашвілі на виборах в Грузії очолив співак Кікабідзе
18:21
Тютюнові компанії хочуть змінити акциз на електроні цигарки, скільки може втратити бюджет
18:20
В Україні оновили карантинні зони: у червоній лише два міста, Київ у жовтій
18:13
фотоВенедіктова орендувала держдачу вдвічі дешевше розрахункових цін ДУСі – "Схеми"
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!