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Російські найманці обстріляли позиції ЗСУ поблизу Станиці Луганської

Четвер, 1 жовтня 2020, 19:02
Російські найманці обстріляли позиції ЗСУ поблизу Станиці Луганської

В ООС заявили, що противник обстрілював українських захисників з автоматичного станкового гранатомета поблизу Станиці Луганської.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "1 жовтня на ділянках відповідальності наших бригад російсько-окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню. Так, противник провокував українських захисників з автоматичного станкового гранатомета поблизу Станиці Луганської".

Деталі: Бойових втрат і поранень унаслідок ворожих пострілів немає.

Передісторія:

  • 30 вересня стало відомо, що на Луганщині почалися масштабні пожежі у трьох місцях. 
  • Станом на полудень 1 жовтня відомо про 9 загиблих та 12 госпіталізованих осіб.
  • Згодом повідомлялося, що у селищі Станиця Луганська палала вулиця, гасіння якої ускладнюється детонуванням боєприпасів, які залишились від попередніх обстрілів.
  • Через пожежу і загрозу життю людей тимчасово припинив роботу контрольний пункт пропуску з тимчасово-окупованим Донбасом "Станиця Луганська".
  • В офісі Зеленського повідомили, що взяли до уваги інформацію, що пожежі на Луганщині могли спричинити обстріли бойовиків. 
  • До того в штабі ООС заявили, що військові ЗСУ та рятувальники ДСНС продовжують локалізувати пожежі, "спричинені напередодні ворожими збройними провокаціями із застосуванням трасуючих куль".

Українська правда
Теми: ООСДонбасвійна
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