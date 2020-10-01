Російські найманці обстріляли позиції ЗСУ поблизу Станиці Луганської
Четвер, 1 жовтня 2020, 19:02
В ООС заявили, що противник обстрілював українських захисників з автоматичного станкового гранатомета поблизу Станиці Луганської.
Джерело: штаб ООС
Дослівно: "1 жовтня на ділянках відповідальності наших бригад російсько-окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню. Так, противник провокував українських захисників з автоматичного станкового гранатомета поблизу Станиці Луганської".
Деталі: Бойових втрат і поранень унаслідок ворожих пострілів немає.
Передісторія:
- 30 вересня стало відомо, що на Луганщині почалися масштабні пожежі у трьох місцях.
- Станом на полудень 1 жовтня відомо про 9 загиблих та 12 госпіталізованих осіб.
- Згодом повідомлялося, що у селищі Станиця Луганська палала вулиця, гасіння якої ускладнюється детонуванням боєприпасів, які залишились від попередніх обстрілів.
- Через пожежу і загрозу життю людей тимчасово припинив роботу контрольний пункт пропуску з тимчасово-окупованим Донбасом "Станиця Луганська".
- В офісі Зеленського повідомили, що взяли до уваги інформацію, що пожежі на Луганщині могли спричинити обстріли бойовиків.
- До того в штабі ООС заявили, що військові ЗСУ та рятувальники ДСНС продовжують локалізувати пожежі, "спричинені напередодні ворожими збройними провокаціями із застосуванням трасуючих куль".
Українська правда