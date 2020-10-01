Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Євросоюз розширив санкції за Керченський міст

Четвер, 1 жовтня 2020, 19:25

Європейський Союз розширив санкції проти учасників будівництва Керченського мосту, внісши у "чорний список" двох фізичних осіб і чотири компанії.

Відповідне рішення 1 жовтня опубліковане у Офіційному журналі ЄС, повідомляє кореспондент "Європейської правди". 

До списку внесли Александра Ганова, генерального директора "Гранд Сервис Экспресс", яка здійснює залізничне сполучення між Росією і незаконно анексованим Кримом, та Леоніда Риженькіна, заступника генерального директора з інфраструктурних проєктів ТОВ "Стройгазмонтаж", який з 2015 року займався будівництво моста через Керченську протоку. Їхні активи у ЄС будуть заморожені, а в’їзд до блоку - заборонений. 

Під санкції потрапили також 4 компанії:  "Ленпромтранспроект", "Дирекция по строительству железной дороги Беркакит‐Томмот‐Якутск", "Крымская железная дорога" і "Крымская первая страховая компания".

У ЄС пояснили, що двох росіян та компанії внесли до "чорного списку" через їх роль в розробці, будівництві або використанні залізничної інфраструктури між Росією і Кримом.

Слід зазначити, що у 2018 році Євросоюз офіційно запровадив санкції щодо шести російських компаній, які брали участь у будівництві Керченського мосту.



powered by lun.ua
Головне сьогодні

В Україні оновили карантинні зони: у червоній лише два міста, Київ у жовтій

Трамп, Путін і Макрон виступили зі спільною заявою щодо Нагірного Карабаху

Мінськ відповів на відмову України визнати Лукашенка президентом

Зеленський заявив, що не пов’язує пожежі на Луганщині з обстрілами бойовиків

Справа Гандзюк: Павловський вказав, що замовником був Мангер

оновлено від 12.37, відеоПожежа на Луганщині: детонують боєприпаси, вогонь дістався пункту пропуску з ОРЛО

Усі новини...
Останні новини
19:43
Qatar Airways перенесла на грудень відновлення рейсів в Україну
19:25
Євросоюз розширив санкції за Керченський міст
19:22
Ребров їде в Київ: "Динамо" та "Шахтар" отримали суперників по груповому раунду Ліги Чемпіонів
19:13
Авіакомпанія "МАУ" переносить відновлення рейсів до Баку до кінця жовтня
19:02
Російські найманці обстріляли позиції ЗСУ поблизу Станиці Луганської
19:00
З початку року держбюджет недоотримав 7 мільярдів – Держказначейство
18:51
фото, відеоКишенькові крадії намагалися купити протекцію начальника поліції вокзалу Києва
18:50
Шкода на 500 мільйонів: СБУ викрила менеджерів київської будкомпанії у відмиванні коштів
18:45
Сейм Латвії не визнав легітимність Лукашенка
18:42
Список партії Саакашвілі на виборах в Грузії очолив співак Кікабідзе
Усі новини...