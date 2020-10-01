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Євросоюз розширив санкції за Керченський міст

Четвер, 1 жовтня 2020, 19:25

Європейський Союз розширив санкції проти учасників будівництва Керченського мосту, внісши у "чорний список" двох фізичних осіб і чотири компанії.

Відповідне рішення 1 жовтня опубліковане у Офіційному журналі ЄС, повідомляє кореспондент "Європейської правди". 

До списку внесли Александра Ганова, генерального директора "Гранд Сервис Экспресс", яка здійснює залізничне сполучення між Росією і незаконно анексованим Кримом, та Леоніда Риженькіна, заступника генерального директора з інфраструктурних проєктів ТОВ "Стройгазмонтаж", який з 2015 року займався будівництво моста через Керченську протоку. Їхні активи у ЄС будуть заморожені, а в’їзд до блоку - заборонений. 

Під санкції потрапили також 4 компанії:  "Ленпромтранспроект", "Дирекция по строительству железной дороги Беркакит‐Томмот‐Якутск", "Крымская железная дорога" і "Крымская первая страховая компания".

У ЄС пояснили, що двох росіян та компанії внесли до "чорного списку" через їх роль в розробці, будівництві або використанні залізничної інфраструктури між Росією і Кримом.

Слід зазначити, що у 2018 році Євросоюз офіційно запровадив санкції щодо шести російських компаній, які брали участь у будівництві Керченського мосту.

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