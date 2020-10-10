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В Бейруте снова взрывы: есть погибшие и раненые

Суббота, 10 октября 2020, 01:21
В Бейруте снова взрывы: есть погибшие и раненые
Фото: AP

В столице Ливана Бейруте взорвался контейнер с дизельным топливом. В результате не менее четырех человек погибли и еще несколько получили ранения.

Источник: Al Arabiya со ссылкой на Красный Крест

Детали: Сначала сообщалось о двух погибших, однако вскоре число жертв возросло.

Взрыв прогремел вечером в пятницу.

Точное число пострадавших не указывается, однако отмечается, что их доставили в больницу.

Также известно, что силовики задержали владельца склада, где и хранилось топливо, которое взорвалось. Сообщается, что мужчина признал, что причиной взрыва стал именно дизельный двигатель, который, по его словам, использовали для производства мобильных телефонов.

Напомним:

  • Вечером 4 августа в порту ливанской столицы Бейрута произошел большой взрыв. Взрывная волна была настолько мощной, что выбила окна в домах по всему городу и опрокинула автомобили.
  • Мощный взрыв в Бейруте оставил 300 тысяч человек без дома, нанесенный ущерб оценивают в более, чем $3 млрд.
  • Министр внутренних дел Ливана Мохамед Фехми заявил, что причиной взрыва может быть склад с огромным количеством нитрата аммония, который хранился там с 2014 года.
  • Позже местные СМИ сообщили, что в Бейруте взорвалась селитра из судна, принадлежащего россиянину. 
  • Позже с требованием отставки правительства на улицы города вышли протестующие.

Украинская правда

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Темы: Ливанвзрыв
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