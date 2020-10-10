В Бейруте снова взрывы: есть погибшие и раненые
В столице Ливана Бейруте взорвался контейнер с дизельным топливом. В результате не менее четырех человек погибли и еще несколько получили ранения.
Источник: Al Arabiya со ссылкой на Красный Крест
Детали: Сначала сообщалось о двух погибших, однако вскоре число жертв возросло.
Watch: Video shows people reacting after a diesel storage container exploded in #Beirut's Tariq al-Jadideh neighborhood earlier. At least two people died and several others injured as a result of the incident.#Lebanonhttps://t.co/mvfYYd3sP9 pic.twitter.com/9p7eJeaqjT— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) October 9, 2020
Взрыв прогремел вечером в пятницу.
Точное число пострадавших не указывается, однако отмечается, что их доставили в больницу.
Также известно, что силовики задержали владельца склада, где и хранилось топливо, которое взорвалось. Сообщается, что мужчина признал, что причиной взрыва стал именно дизельный двигатель, который, по его словам, использовали для производства мобильных телефонов.
Напомним:
- Вечером 4 августа в порту ливанской столицы Бейрута произошел большой взрыв. Взрывная волна была настолько мощной, что выбила окна в домах по всему городу и опрокинула автомобили.
- Мощный взрыв в Бейруте оставил 300 тысяч человек без дома, нанесенный ущерб оценивают в более, чем $3 млрд.
- Министр внутренних дел Ливана Мохамед Фехми заявил, что причиной взрыва может быть склад с огромным количеством нитрата аммония, который хранился там с 2014 года.
- Позже местные СМИ сообщили, что в Бейруте взорвалась селитра из судна, принадлежащего россиянину.
- Позже с требованием отставки правительства на улицы города вышли протестующие.