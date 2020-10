В Бейруте снова взрывы: есть погибшие и раненые

В столице Ливана Бейруте взорвался контейнер с дизельным топливом. В результате не менее четырех человек погибли и еще несколько получили ранения.

Источник: Al Arabiya со ссылкой на Красный Крест

Детали: Сначала сообщалось о двух погибших, однако вскоре число жертв возросло.

Watch: Video shows people reacting after a diesel storage container exploded in #Beirut's Tariq al-Jadideh neighborhood earlier. At least two people died and several others injured as a result of the incident.#Lebanonhttps://t.co/mvfYYd3sP9 pic.twitter.com/9p7eJeaqjT