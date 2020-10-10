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Другі дебати між Трампом та Байденом скасовано

Субота, 10 жовтня 2020, 01:43

Комісія з президентських дебатів скасувала другі дебати між чинним президентом США Дональдом Трампом та його опонентом від демократів Джо Байденом.

Джерело: CNN

Деталі: Дискусія щодо проведення дебатів вирувала майже дві доби. Трамп, який наразі хворіє на коронавірус, відмовився дебатувати з Байденом онлайн. 

Водночас у Байдена погодились на такий формат, проте, з огляду на категоричність Трампа, пообіцяли запропонувати інший варіант дебатів. 

Пізніше у чинного президента опублікували аж три заяви, у яких критикували комісію та висловлювались за зміну дати других дебатів, відтермінувавши їх на тиждень. Відповідно і третя зустріч кандидатів переносилась би ще на тиждень. У Байдена на це не погодились, заявивши, що не Трамп складає графік проведення дебатів.  

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Передісторія:

  • Дебати чинного президента США і колишнього віце-президента мали пройти в три етапи.
  • 74-річний Трамп і 77-річний Байден зустрічалися на дебатах 29 вересня, а через кілька днів після цього у Трампа діагностували коронавірусну хворобу COVID-19.
  • 2 жовтня Трампа госпіталізували, а вже 5 жовтня – виписали з медцентру.Повернувшись до роботи в Білий дім, хворий президент зняв маску. Його лікар заявив, що у Трампа вже немає симптомів хвороби. 
  • Трамп заявляв, що прийде на другий раунд дебатів, а Байден висловлював думку, що якщо той ще буде інфікованим, то дебати проводити не можна.

Українська правда
Теми: ТрампБайденвибориСША


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