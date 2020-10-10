Другі дебати між Трампом та Байденом скасовано

Комісія з президентських дебатів скасувала другі дебати між чинним президентом США Дональдом Трампом та його опонентом від демократів Джо Байденом.

Джерело: CNN

Деталі: Дискусія щодо проведення дебатів вирувала майже дві доби. Трамп, який наразі хворіє на коронавірус, відмовився дебатувати з Байденом онлайн.

Водночас у Байдена погодились на такий формат, проте, з огляду на категоричність Трампа, пообіцяли запропонувати інший варіант дебатів.

Пізніше у чинного президента опублікували аж три заяви, у яких критикували комісію та висловлювались за зміну дати других дебатів, відтермінувавши їх на тиждень. Відповідно і третя зустріч кандидатів переносилась би ще на тиждень. У Байдена на це не погодились, заявивши, що не Трамп складає графік проведення дебатів.

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