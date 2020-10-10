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Вторые дебаты между Трампом и Байденом отменили

Суббота, 10 октября 2020, 01:43

Комиссия по президентским дебатам отменила вторые дебаты между действующим президентом США Дональдом Трампом и его оппонентом от демократов Джо Байденом.

Источник: CNN

Детали: Дискуссия о проведении дебатов не утихала почти двое суток. Трамп, который сейчас болеет коронавирусом, отказался дебатировать с Байденом онлайн.

В то же время у Байдена согласились на такой формат, однако, учитывая категоричность Трампа, пообещали предложить другой вариант дебатов.

Позже у действующего президента опубликовали сразу три заявления, в которых критиковали комиссию и высказывались за изменение даты вторых дебатов, отсрочив их на неделю. Соответственно и третья встреча кандидатов переносилась бы еще на неделю. В Байдена на это не согласились, заявив, что не Трамп составляет график проведения дебатов. 

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Предыстория:

  • Дебаты действующего президента США и бывшего вице-президента должны были пройти в три этапа. 
  • 74-летний Трамп и 77-летний Байден встречались на дебатах 29 сентября, а через несколько дней после этого у Трампа диагностировали коронавирусную болезнь COVID-19.
  • 2 октября Трампа госпитализировали, а уже 5 октября - выписали из медцентра. Вернувшись к работе в Белый дом, больной президент снял маску. Его врач заявил, что у Трампа уже нет симптомов болезни.
  • Трамп заявлял, что придет на второй раунд дебатов, а Байден выражал мнение, что если тот еще будет инфицированным, то дебаты проводить нельзя.

Украинская правда
Темы: ТрампБайденвиборыСША


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