Вторые дебаты между Трампом и Байденом отменили

Комиссия по президентским дебатам отменила вторые дебаты между действующим президентом США Дональдом Трампом и его оппонентом от демократов Джо Байденом.

Источник: CNN

Детали: Дискуссия о проведении дебатов не утихала почти двое суток. Трамп, который сейчас болеет коронавирусом, отказался дебатировать с Байденом онлайн.

В то же время у Байдена согласились на такой формат, однако, учитывая категоричность Трампа, пообещали предложить другой вариант дебатов.

Позже у действующего президента опубликовали сразу три заявления, в которых критиковали комиссию и высказывались за изменение даты вторых дебатов, отсрочив их на неделю. Соответственно и третья встреча кандидатов переносилась бы еще на неделю. В Байдена на это не согласились, заявив, что не Трамп составляет график проведения дебатов.

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