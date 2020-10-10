Армения и Азербайджан договорились о перемирии в Карабахе

Результатом длительных переговоров Армении и Азербайджана стали договоренность о перемирии, которое вступает в силу с 12:00 10 октября.

Источник: "Интерфакс"

Детали: В общем стороны согласовали четыре пункта:

Прекращение огня для обмена пленными и другими содержащимися, телами погибших, что произойдет при посредниках и по критериям Красного Креста;

Дополнительное согласование параметров режима прекращения огня;

Армения и Азербайджан при посредничестве Минской группы ОБСЕ приступают к переговорам для мирного урегулирования конфликта;

Подтверждение сторонами неизменности формата переговоров.

Соответствующие пункты представил министр иностранных дел России Сергей Лавров, который выступил посредником на этих переговорах.

Что предшествовало: 9 октября в Москве начались переговоры главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе.

Предыстория: