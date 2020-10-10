Армения и Азербайджан договорились о перемирии в Карабахе
Суббота, 10 октября 2020, 04:11
Результатом длительных переговоров Армении и Азербайджана стали договоренность о перемирии, которое вступает в силу с 12:00 10 октября.
Источник: "Интерфакс"
Детали: В общем стороны согласовали четыре пункта:
- Прекращение огня для обмена пленными и другими содержащимися, телами погибших, что произойдет при посредниках и по критериям Красного Креста;
- Дополнительное согласование параметров режима прекращения огня;
- Армения и Азербайджан при посредничестве Минской группы ОБСЕ приступают к переговорам для мирного урегулирования конфликта;
- Подтверждение сторонами неизменности формата переговоров.
Соответствующие пункты представил министр иностранных дел России Сергей Лавров, который выступил посредником на этих переговорах.
Что предшествовало: 9 октября в Москве начались переговоры главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе.
Предыстория:
- С 27 сентября на линии соприкосновения между Азербайджаном и самопровозглашенным Нагорным Карабахом продолжаются интенсивные боевые действия.
- Азербайджан заявил об обстреле города Гянджа, второго крупнейшего в стране, совершенном с территории Армении, но в Ереване это опровергали. Об осуществлении обстрела заявил Нагорный Карабах.
- Министерство обороны Азербайджана сообщило, что потери армии Армении в Нагорном Карабахе с момента возобновления конфликта составляют до 2300 убитыми и ранеными. Армения эту информацию опровергала.
- В Минской группе ОБСЕ, которая занимается конфликтом в Нагорном Карабахе, призвали к немедленному прекращению огня, в частности, в гуманитарных целях – чтобы забрать тела погибших.
Украинская правда