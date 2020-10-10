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Армения и Азербайджан договорились о перемирии в Карабахе

Суббота, 10 октября 2020, 04:11

Результатом длительных переговоров Армении и Азербайджана стали договоренность о перемирии, которое вступает в силу с 12:00 10 октября.

Источник: "Интерфакс"

Детали: В общем стороны согласовали четыре пункта:

  • Прекращение огня для обмена пленными и другими содержащимися, телами погибших, что произойдет при посредниках и по критериям Красного Креста;
  • Дополнительное согласование параметров режима прекращения огня;
  • Армения и Азербайджан при посредничестве Минской группы ОБСЕ приступают к переговорам для мирного урегулирования конфликта;
  • Подтверждение сторонами неизменности формата переговоров.

Соответствующие пункты представил министр иностранных дел России Сергей Лавров, который выступил посредником на этих переговорах.

Что предшествовало: 9 октября в Москве начались переговоры главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе.

Предыстория:

  • С 27 сентября на линии соприкосновения между Азербайджаном и самопровозглашенным Нагорным Карабахом продолжаются интенсивные боевые действия.
  • Азербайджан заявил об обстреле города Гянджа, второго крупнейшего в стране, совершенном с территории Армении, но в Ереване это опровергали. Об осуществлении обстрела заявил Нагорный Карабах.
  • Министерство обороны Азербайджана сообщило, что потери армии Армении в Нагорном Карабахе с момента возобновления конфликта составляют до 2300 убитыми и ранеными. Армения эту информацию опровергала.
  • В Минской группе ОБСЕ, которая занимается конфликтом в Нагорном Карабахе, призвали к немедленному прекращению огня, в частности, в гуманитарных целях – чтобы забрать тела погибших.

Украинская правда
Темы: Нагорный КарабахАрменияАзербайджан


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