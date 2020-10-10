Колишнього президента Киргизстану знову затримали

Колишній президент Киргизстану Алмазбек Атамбаєв затриманий в рамках справи про організацію масових заворушень.

Джерело: Держкомітет національної безпеки (ДКНБ) Киргизстану, пише "Інтерфакс"

Дослівно: "10 жовтня року в результаті проведених оперативно-розшукових заходів ДКНБ спільно з Міністерством внутрішніх справ на підставі слідчого доручення в рамках кримінальної справи за фактом організації масових заворушень у Бішкеку був затриманий Алмазбек Атамбаєв".

Деталі: У прес-службі повідомили, що разом з Атамбаєвим затримані Канат Сагимбаєв і Дамір Мусакеєв. Вони обидва раніше служили в президентській охороні, Мусакеєв – очолював її.

Раніше представниця заснованої Атамбаєвим Соціал-демократичної партії Кундуз Жолжубаєва заявила "Інтерфаксу", що в суботу вдень спецназ прибув до розташованої в селі Кой-Таш під Бішкеком резиденції колишнього президента Киргизстану і затримав його.

Напередодні Атамбаєв зі своїми прихильниками прийшов на мітинг в центрі Бішкека, але акції не дали відбутися агресивно налаштовані прихильники опозиційного політика Садира Жапарова, висунення якого на пост прем'єра Киргизстану схвалив 6 жовтня парламент республіки.

У момент від'їзду екс-президента з площі невідомий зробив кілька пострілів в машину Атамбаєва.

Що передувало: У червні Атамбаєв був засуджений за звинуваченням у незаконному звільненні кримінального авторитета, він також є головним фігурантом справи про сутички в Кой-Таші в серпні 2019 року.

В ході протестів в ніч на 6 жовтня демонстранти в Бішкеку звільнили екс-президента Киргизстану з СІЗО Держкомітету нацбезпеки країни. Після цього суд в Бішкеку заявив про переведення фігуранта під домашній арешт.

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