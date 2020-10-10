Колишнього президента Киргизстану знову затримали
Колишній президент Киргизстану Алмазбек Атамбаєв затриманий в рамках справи про організацію масових заворушень.
Джерело: Держкомітет національної безпеки (ДКНБ) Киргизстану, пише "Інтерфакс"
Дослівно: "10 жовтня року в результаті проведених оперативно-розшукових заходів ДКНБ спільно з Міністерством внутрішніх справ на підставі слідчого доручення в рамках кримінальної справи за фактом організації масових заворушень у Бішкеку був затриманий Алмазбек Атамбаєв".
Деталі: У прес-службі повідомили, що разом з Атамбаєвим затримані Канат Сагимбаєв і Дамір Мусакеєв. Вони обидва раніше служили в президентській охороні, Мусакеєв – очолював її.
Раніше представниця заснованої Атамбаєвим Соціал-демократичної партії Кундуз Жолжубаєва заявила "Інтерфаксу", що в суботу вдень спецназ прибув до розташованої в селі Кой-Таш під Бішкеком резиденції колишнього президента Киргизстану і затримав його.
Напередодні Атамбаєв зі своїми прихильниками прийшов на мітинг в центрі Бішкека, але акції не дали відбутися агресивно налаштовані прихильники опозиційного політика Садира Жапарова, висунення якого на пост прем'єра Киргизстану схвалив 6 жовтня парламент республіки.
У момент від'їзду екс-президента з площі невідомий зробив кілька пострілів в машину Атамбаєва.
Що передувало: У червні Атамбаєв був засуджений за звинуваченням у незаконному звільненні кримінального авторитета, він також є головним фігурантом справи про сутички в Кой-Таші в серпні 2019 року.
В ході протестів в ніч на 6 жовтня демонстранти в Бішкеку звільнили екс-президента Киргизстану з СІЗО Держкомітету нацбезпеки країни. Після цього суд в Бішкеку заявив про переведення фігуранта під домашній арешт.
Передісторія:
- 4 жовтня у Киргизстані пройшли парламентські вибори. За попередніми даними, виборчий поріг подолали 4 полсили. 10 із 12 опозиційних партій, що програли, відмовилися визнавати попередні результати голосування. Лідер партії "Бір Бол" Алтинбек Сулайманов закликав провести нові вибори без участі партій, пов'язаних із владою.
- Міжнародні спостерігачі заявили, що на виборах були серйозні порушення, зокрема підкуп та залякування виборців.
- 5 жовтня у столиці Киргизстану та інших містах розпочалися акції протесту проти результатів парламентських виборів. Учасники вимагали анулювання підсумків голосування та проведення перевиборів. Силовики гранатами та водометами розігнали учасників протесту. За даними МОЗ Киргизстану, постраждали 590 громадян, із яких 150 були шпиталізовані. Померла одна особа.
- Вночі учасники масової акції в столиці Киргизстану зайняли будівлю, де розміщені парламент та адміністрація президента.
- 6 жовтня Центральна виборча комісія Киргизстану прийняла рішення визнати недійсними підсумки виборів депутатів Жогорку Кенеша (парламенту).