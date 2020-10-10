Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Экс-президента Кыргызстана снова задержали

Суббота, 10 октября 2020, 14:49
Экс-президента Кыргызстана снова задержали

Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев задержан в рамках дела об организации массовых беспорядков.

Источник: Госкомитет национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана, пишет "Интерфакс"

Дословно: "10 октября года в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий ГКНБ совместно с МВД на основании следственного поручения в рамках уголовного дела по факту организации массовых беспорядков в Бишкеке были задержан Алмазбек Атамбаев".

Детали: В пресс-службе сообщили, что вместе с Атамбаевым задержаны Канат Сагымбаев и Дамир Мусакеев. Они оба ранее служили в президентской охране, Мусакеев – возглавлял ее.

Ранее представитель основанной Атамбаевым Социал-демократической партии Кундуз Жолжубаева заявила "Интерфаксу", что в субботу днем спецназ прибыл к расположенной в селе Кой-Таш под Бишкеком резиденции бывшего президента Кыргызстана и задержал его.

Накануне Атамбаев со своими сторонниками пришел на митинг в центре Бишкека, но акции не дали состояться агрессивно настроенные сторонники оппозиционного политика Садыра Жапарова, выдвижение которого на пост премьера Кыргызстана одобрил 6 октября парламент республики.

В момент отъезда экс-президента с площади неизвестный произвел несколько выстрелов в машину Атамбаева.

Что предшествовало: В июне Атамбаев был осужден по обвинению в незаконном освобождении криминального авторитета, он также является главным фигурантом дела о столкновениях в Кой-Таше в августе 2019 года.

В ходе протестов в ночь на 6 октября демонстранты в Бишкеке освободили экс-президента Кыргызстана из СИЗО Госкомитета нацбезопасности страны. После этого суд в Бишкеке заявил о переводе фигуранта под домашний арест.

Предыстория:

  • 4 октября в Кыргызстане прошли парламентские выборы. По предварительным данным, избирательный порог преодолели 4 политсилы. 10 из 12 оппозиционных проигравших партий отказались признавать предварительные результаты голосования. Лидер партии "Бир Бол" Алтынбек Сулайманова призвал провести новые выборы без участия партий, связанных с властью.
  • Международные наблюдатели заявили, что на выборах были серьезные нарушения, в частности подкуп и запугивание избирателей.
  • 5 октября в столице Кыргызстана и других городах начались акции протеста против результатов парламентских выборов. Участники требовали аннулирования итогов голосования и проведения перевыборов. Силовики гранатами и водометами разогнали участников протеста. По данным МОЗ Кыргызстана, пострадали 590 граждан, из которых 150 были госпитализированы. Умер один человек.
  • Ночью участники массовой акции в столице Кыргызстана заняли здание, где размещены парламент и администрация президента.
  • 6 октября Центральная избирательная комиссия Кыргызстана приняла решение признать недействительными итоги выборов.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Кыргызстан
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
Кыргызстан
Киргизскому наемнику дали 10 лет тюрьмы за участие в войне против Украины
Подальше от российского: в Кыргызстане поддержали первое чтение закона о госязыке
Ряд банков Кыргызстана прекращают обслуживать российские карты "Мир"
Последние новости
00:11
обновляетсяРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:08
На Днепропетровщине работает ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
21:40
тестЕст невежливых детей и кладет угли в чулки: что вы знаете о мифических существах Рождества
21:31
В Одессе прогремели взрывы
Все новости...
Реклама: