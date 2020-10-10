Экс-президента Кыргызстана снова задержали
Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев задержан в рамках дела об организации массовых беспорядков.
Источник: Госкомитет национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана, пишет "Интерфакс"
Дословно: "10 октября года в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий ГКНБ совместно с МВД на основании следственного поручения в рамках уголовного дела по факту организации массовых беспорядков в Бишкеке были задержан Алмазбек Атамбаев".
Детали: В пресс-службе сообщили, что вместе с Атамбаевым задержаны Канат Сагымбаев и Дамир Мусакеев. Они оба ранее служили в президентской охране, Мусакеев – возглавлял ее.
Ранее представитель основанной Атамбаевым Социал-демократической партии Кундуз Жолжубаева заявила "Интерфаксу", что в субботу днем спецназ прибыл к расположенной в селе Кой-Таш под Бишкеком резиденции бывшего президента Кыргызстана и задержал его.
Накануне Атамбаев со своими сторонниками пришел на митинг в центре Бишкека, но акции не дали состояться агрессивно настроенные сторонники оппозиционного политика Садыра Жапарова, выдвижение которого на пост премьера Кыргызстана одобрил 6 октября парламент республики.
В момент отъезда экс-президента с площади неизвестный произвел несколько выстрелов в машину Атамбаева.
Что предшествовало: В июне Атамбаев был осужден по обвинению в незаконном освобождении криминального авторитета, он также является главным фигурантом дела о столкновениях в Кой-Таше в августе 2019 года.
В ходе протестов в ночь на 6 октября демонстранты в Бишкеке освободили экс-президента Кыргызстана из СИЗО Госкомитета нацбезопасности страны. После этого суд в Бишкеке заявил о переводе фигуранта под домашний арест.
Предыстория:
- 4 октября в Кыргызстане прошли парламентские выборы. По предварительным данным, избирательный порог преодолели 4 политсилы. 10 из 12 оппозиционных проигравших партий отказались признавать предварительные результаты голосования. Лидер партии "Бир Бол" Алтынбек Сулайманова призвал провести новые выборы без участия партий, связанных с властью.
- Международные наблюдатели заявили, что на выборах были серьезные нарушения, в частности подкуп и запугивание избирателей.
- 5 октября в столице Кыргызстана и других городах начались акции протеста против результатов парламентских выборов. Участники требовали аннулирования итогов голосования и проведения перевыборов. Силовики гранатами и водометами разогнали участников протеста. По данным МОЗ Кыргызстана, пострадали 590 граждан, из которых 150 были госпитализированы. Умер один человек.
- Ночью участники массовой акции в столице Кыргызстана заняли здание, где размещены парламент и администрация президента.
- 6 октября Центральная избирательная комиссия Кыргызстана приняла решение признать недействительными итоги выборов.