ЦИК признала "киборга" Шараскина нардепом от "Голоса"
Центральная избирательная комиссия 10 октября признала украинского актера и режиссера Андрея Шараскина депутатом Верховной Рады от "Голоса" вместо Святослава Вакарчука, который ушел из парламента.
Источник: сообщение ЦИК
Детали: Комиссия на субботнем заседании признала избранным народным депутатом Алину Свидерскую, однако она не получила депутатского мандата из-за того, что не подала в ЦИК необходимые документы.
Поэтому, согласно закону, ЦИК признала избранным народным депутатом Украины следующего по очередности кандидата в нардепы в избирательном списке партии "Голос" - Андрея Шараскина.
Справка: Шараскин родился 20 сентября 1977 года, проживает в Тернополе. Окончил Киевский театральный институт им. Карпенко-Карого, является руководителем ООО "Театральная компания Андрея Шараскина".
Он получил позывной "Богема", находясь во главе одной из боевых рот "Правого сектора", а также был одним из киборгов Донецкого аэропорта.
Что было раньше: В июле состоялось заседание ЦИК, во время которого Комиссия признала избранным народным депутатом в общегосударственном многомандатном избирательном округе Алину Свидерскую.
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Предыстория:
- В конце марта Святослав Вакарчук отошел от руководства партии "Голос". Ее возглавила Кира Рудык.
- 11 июня Вакарчук заявил, что слагает мандат нардепа. Второй раз в истории.
- Нардеп от "Голоса" Инна Совсун заверила, что Вакарчук остается в партии и будет работать на местных выборах