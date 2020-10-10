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ЦИК зарегистрировала "киборга" Шараскина нардепом от "Голоса"

Суббота, 10 октября 2020, 19:07
Андрей Шараскин, фото: ЧЕСНО

Центральная избирательная комиссия 10 октября зарегистрировала украинского актера и режиссера Андрея Шараскина депутатом Верховной Рады от "Голоса" вместо Святослава Вакарчука, который ушел из парламента.

Источник: сообщение ЦИК

Детали: Комиссия на субботнем заседании признала избранным народным депутатом Алину Свидерскую, однако она не получила депутатского мандата из-за того, что не подала в ЦИК необходимые документы.

Поэтому, согласно закону, ЦИК признала избранным народным депутатом Украины следующего по очередности кандидата в нардепы в избирательном списке партии "Голос" - Андрея Шараскина.

Справка: Шараскин родился 20 сентября 1977 года, проживает в Тернополе. Окончил Киевский театральный институт им. Карпенко-Карого, является руководителем ООО "Театральная компания Андрея Шараскина".

Он получил позывной "Богема", находясь во главе одной из боевых рот "Правого сектора", а также был одним из киборгов Донецкого аэропорта.

Что было раньше: В июле состоялось заседание ЦИК, во время которого Комиссия признала избранным народным депутатом в общегосударственном многомандатном избирательном округе Алину Свидерскую.

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Предыстория:

Украинская правда
Темы: ГолосвиборыВерховная Рада


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