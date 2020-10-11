Трамп більше не заражає коронавірусом – лікар президента
Президент США Дональд Трамп отримав дозвіл від свого лікаря повернутись до активного графіку роботи, оскільки більше не несе ризиків передачі коронавірусу.
Джерело: CNN
Деталі: Як йдеться у записці лікаря, Трамп виконав всі критерії Центру контроля та профілактики захворювань для того, щоб завершити ізоляцію. Водночас про результати тестування президента не повідомляється.
Лікар також додав, що у Трампа не було температури протягом останньої доби, а діагностичні тести свідчать, що вірус не розмножується. Проте, які саме діагностичні тести робили президенту, у Білому домі не кажуть.
Наразі у Трампа заплановано на цей тиждень три мітинги, в яких він планує взяти участь.
Що передувало: Президент США Дональд Трамп привітав з балкона кілька сотень своїх прихильників, які зібралися на галявині Білого дому в суботу.
Нагадаємо:
- 2 жовтня президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що він і його дружина Меланія захворіли на коронавірусну хворобу COVID-19.
- 3 жовтня Трампа відправили у медичний центр Волтера Ріда за рекомендацією лікарів.
- 4 жовтня у США лунали суперечливі заяви про стан Трампа.
- Увечері 5 вересня Трамп, у якого раніше виявили коронавірус, залишив медцентр і прилетів на гелікоптері до своєї адміністрації. Там він зняв маску, незважаючи на те, що хворіє на коронавірус та є потенційно небезпечним для оточення.
- 6 жовтня Facebook видалив пост Трампа, в якому він стверджував, що сезонний грип небезпечніший, ніж коронавірус.