Трамп більше не заражає коронавірусом – лікар президента

Президент США Дональд Трамп отримав дозвіл від свого лікаря повернутись до активного графіку роботи, оскільки більше не несе ризиків передачі коронавірусу.

Джерело: CNN

Деталі: Як йдеться у записці лікаря, Трамп виконав всі критерії Центру контроля та профілактики захворювань для того, щоб завершити ізоляцію. Водночас про результати тестування президента не повідомляється.

Лікар також додав, що у Трампа не було температури протягом останньої доби, а діагностичні тести свідчать, що вірус не розмножується. Проте, які саме діагностичні тести робили президенту, у Білому домі не кажуть.

Наразі у Трампа заплановано на цей тиждень три мітинги, в яких він планує взяти участь.

Що передувало: Президент США Дональд Трамп привітав з балкона кілька сотень своїх прихильників, які зібралися на галявині Білого дому в суботу.

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