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Трамп більше не заражає коронавірусом – лікар президента

Неділя, 11 жовтня 2020, 06:17

Президент США Дональд Трамп отримав дозвіл від свого лікаря повернутись до активного графіку роботи, оскільки більше не несе ризиків передачі коронавірусу. 

Джерело: CNN

Деталі: Як йдеться у записці лікаря, Трамп виконав всі критерії Центру контроля та профілактики захворювань для того, щоб завершити ізоляцію. Водночас про результати тестування президента не повідомляється. 

Лікар також додав, що у Трампа не було температури протягом останньої доби, а діагностичні тести свідчать, що вірус не розмножується. Проте, які саме діагностичні тести робили президенту, у Білому домі не кажуть. 

Наразі у Трампа заплановано на цей тиждень три мітинги, в яких він планує взяти участь. 

Що передувало: Президент США Дональд Трамп привітав з балкона кілька сотень своїх прихильників, які зібралися на галявині Білого дому в суботу.

Нагадаємо:

  • 2 жовтня президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що він і його дружина Меланія захворіли на коронавірусну хворобу COVID-19.
  • 3 жовтня Трампа відправили у медичний центр Волтера Ріда за рекомендацією лікарів.
  • 4 жовтня у США лунали суперечливі заяви про стан Трампа.
  • Увечері 5 вересня Трамп, у якого раніше виявили коронавірус, залишив медцентр і прилетів на гелікоптері до своєї адміністрації. Там він зняв маску, незважаючи на те, що хворіє на коронавірус та є потенційно небезпечним для оточення.
  • 6 жовтня Facebook видалив пост Трампа, в якому він стверджував, що сезонний грип небезпечніший, ніж коронавірус.

Українська правда
Теми: Трампкоронавірус


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