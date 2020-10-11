Трамп больше не заражает коронавирусом – врач президента

Президент США Дональд Трамп получил разрешение от своего врача вернуться к активному графику работы, поскольку больше не несет рисков передачи коронавируса.

Источник: CNN

Детали: Как говорится в записке врача, Трамп выполнил все критерии Центра контроля и профилактики заболеваний для того, чтобы завершить изоляцию. В то же время о результатах тестирования президента не сообщается.

Врач также добавил, что у Трампа не было температуры последние сутки, а диагностические тесты показывают, что вирус не размножается. Однако, какие именно диагностические тесты делали президенту, в Белом доме не говорят.

Сейчас у Трампа запланировано на эту неделю три митинга, в которых он планирует принять участие.

Что предшествовало: Президент США Дональд Трамп поприветствовал балкона несколько сотен своих сторонников, собравшихся на лужайке Белого дома в субботу.

Напомним: