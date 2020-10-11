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Трамп больше не заражает коронавирусом – врач президента

Воскресенье, 11 октября 2020, 06:17

Президент США Дональд Трамп получил разрешение от своего врача вернуться к активному графику работы, поскольку больше не несет рисков передачи коронавируса.

Источник: CNN

Детали: Как говорится в записке врача, Трамп выполнил все критерии Центра контроля и профилактики заболеваний для того, чтобы завершить изоляцию. В то же время о результатах тестирования президента не сообщается.

Врач также добавил, что у Трампа не было температуры последние сутки, а диагностические тесты показывают, что вирус не размножается. Однако, какие именно диагностические тесты делали президенту, в Белом доме не говорят.

Сейчас у Трампа запланировано на эту неделю три митинга, в которых он планирует принять участие.

Что предшествовало: Президент США Дональд Трамп поприветствовал балкона несколько сотен своих сторонников, собравшихся на лужайке Белого дома в субботу.

Напомним:

  • 2 октября президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что он и его жена Мелания заболели коронавирусной болезнью COVID-19.
  • 3 октября Трампа отправили в медицинский центр Уолтера Рида по рекомендации врачей.
  • 4 октября в США звучали противоречивые заявления о состоянии Трампа. 
  • Вечером 5 октября Трамп, у которого ранее обнаружили коронавирус, покинул медцентр и прилетел на вертолете в администрацию. Там он снял маску, несмотря на то, что болеет коронавирусом и потенциально опасен для окружающих.
  • 6 октября Facebook удалил пост Трампа, в котором он утверждал, что сезонный грипп опаснее, чем коронавирус.

Украинская правда
Темы: Трампкоронавирус


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