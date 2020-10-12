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Новини 12 жовтня: заяви Зеленського, бойова зброя на протестах в Білорусі

Понеділок, 12 жовтня 2020, 21:19

Зеленський заявив, що готовий піти з посади, якщо не зможе закінчити війну, Силовики Білорусі заявили, що будуть стріляти бойовими в протестувальників, — актуальні новини 12 жовтня.

Про заяви Зеленського

Президент Володимир Зеленський заявляє, що готовий піти з посади, якщо не зможе закінчити війну на Донбасі.

Крім того, Зеленський дав генпрокурору Ірині Венедіктовій час до кінця 2020 року, щоб та показала результат – кроки у сторону "посадок" корупціонерів.

Про бойову зброю на протестах в Білорусі

МВС Білорусі випустило відеозвернення, в якому йдеться, що силовики будуть застосовувати проти протестувальників спецзасоби і бойову зброю "в разі необхідності".

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