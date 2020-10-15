Головний інфекціоніст США запевняє, що Трамп більше не заразний 

Головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі зробив висновок, що президент США Дональд Трамп більше не є заразним для оточення.

Джерело: CNN

Деталі: Такі висновки лікар дав на запит Білого дому. Для цього було перевірено загальну кількість результатів тестів Трампа на коронавірус, в тому числі і ПЦР-тестів.

"Вони підтвердили, що всі наявні дані свідчать про те, що президент більше не є заразним для кого-небудь", – заявили в Національному інституті алергії та інфекційних захворювань США.

Дані лікарів актуальні станом на вечір 13 жовтня.

Що передувало: Президент США Дональд Трамп отримав дозвіл від свого лікаря повернутись до активного графіку роботи, оскільки більше не несе ризиків передачі коронавірусу.

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