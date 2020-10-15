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Головний інфекціоніст США запевняє, що Трамп більше не заразний 

Четвер, 15 жовтня 2020, 02:59

Головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі зробив висновок, що президент США Дональд Трамп більше не є заразним для оточення.

Джерело: CNN

Деталі: Такі висновки лікар дав на запит Білого дому. Для цього було перевірено загальну кількість результатів тестів Трампа на коронавірус, в тому числі і ПЦР-тестів. 

"Вони підтвердили, що всі наявні дані свідчать про те, що президент більше не є заразним для кого-небудь", – заявили в Національному інституті алергії та інфекційних захворювань США. 

Дані лікарів актуальні станом на вечір 13 жовтня.

Що передувало: Президент США Дональд Трамп отримав дозвіл від свого лікаря повернутись до активного графіку роботи, оскільки більше не несе ризиків передачі коронавірусу. 

Нагадаємо:

  • 2 жовтня президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що він і його дружина Меланія захворіли на коронавірусну хворобу COVID-19.
  • 3 жовтня Трампа відправили у медичний центр Волтера Ріда за рекомендацією лікарів.
  • 4 жовтня у США лунали суперечливі заяви про стан Трампа.
  • Увечері 5 вересня Трамп, у якого раніше виявили коронавірус, залишив медцентр і прилетів на гелікоптері до своєї адміністрації. Там він зняв маску, незважаючи на те, що хворіє на коронавірус та є потенційно небезпечним для оточення.
  • 6 жовтня Facebook видалив пост Трампа, в якому він стверджував, що сезонний грип небезпечніший, ніж коронавірус.

Українська правда
Теми: Трампкоронавірус


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