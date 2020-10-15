Главный инфекционист США уверяет, что Трамп больше не заразен
Четверг, 15 октября 2020, 02:59
Главный инфекционист США Энтони Фаучи сделал вывод, что президент США Дональд Трамп больше не является заразным для окружающих.
Источник: CNN
Детали: Такие выводы врач дал на запрос Белого дома. Для этого было проверено общее количество результатов тестов Трампа на коронавирус, в том числе и ПЦР-тестов.
"Они подтвердили, что все имеющиеся данные свидетельствуют о том, что президент больше не является заразным для кого-то", – заявили в Национальном институте аллергии и инфекционных заболеваний США.
Данные врачей актуальные состоянию на вечер 13 октября.
Что предшествовало: Президент США Дональд Трамп получил разрешение от своего врача вернуться к активному графику работы, поскольку больше не несет рисков передачи коронавируса.
Напомним:
- 2 октября президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что он и его жена Мелания заболели коронавирусной болезнью COVID-19.
- 3 октября Трампа отправили в медицинский центр Уолтера Рида по рекомендации врачей.
- 4 октября в США звучали противоречивые заявления о состоянии Трампа.
- Вечером 5 октября Трамп, у которого ранее обнаружили коронавирус, покинул медцентр и прилетел на вертолете в администрацию. Там он снял маску, несмотря на то, что болеет коронавирусом и потенциально опасен для окружающих.
- 6 октября Facebook удалил пост Трампа, в котором он утверждал, что сезонный грипп опаснее, чем коронавирус.
Украинская правда