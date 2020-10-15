Главный инфекционист США уверяет, что Трамп больше не заразен

Главный инфекционист США Энтони Фаучи сделал вывод, что президент США Дональд Трамп больше не является заразным для окружающих.

Источник: CNN

Детали: Такие выводы врач дал на запрос Белого дома. Для этого было проверено общее количество результатов тестов Трампа на коронавирус, в том числе и ПЦР-тестов.

"Они подтвердили, что все имеющиеся данные свидетельствуют о том, что президент больше не является заразным для кого-то", – заявили в Национальном институте аллергии и инфекционных заболеваний США.

Данные врачей актуальные состоянию на вечер 13 октября.

Что предшествовало: Президент США Дональд Трамп получил разрешение от своего врача вернуться к активному графику работы, поскольку больше не несет рисков передачи коронавируса.

Напомним: