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Главный инфекционист США уверяет, что Трамп больше не заразен

Четверг, 15 октября 2020, 02:59

Главный инфекционист США Энтони Фаучи сделал вывод, что президент США Дональд Трамп больше не является заразным для окружающих.

Источник: CNN

Детали: Такие выводы врач дал на запрос Белого дома. Для этого было проверено общее количество результатов тестов Трампа на коронавирус, в том числе и ПЦР-тестов.

"Они подтвердили, что все имеющиеся данные свидетельствуют о том, что президент больше не является заразным для кого-то", – заявили в Национальном институте аллергии и инфекционных заболеваний США.

Данные врачей актуальные состоянию на вечер 13 октября. 

Что предшествовало: Президент США Дональд Трамп получил разрешение от своего врача вернуться к активному графику работы, поскольку больше не несет рисков передачи коронавируса.

Напомним:

  • 2 октября президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что он и его жена Мелания заболели коронавирусной болезнью COVID-19.
  • 3 октября Трампа отправили в медицинский центр Уолтера Рида по рекомендации врачей.
  • 4 октября в США звучали противоречивые заявления о состоянии Трампа. 
  • Вечером 5 октября Трамп, у которого ранее обнаружили коронавирус, покинул медцентр и прилетел на вертолете в администрацию. Там он снял маску, несмотря на то, что болеет коронавирусом и потенциально опасен для окружающих.
  • 6 октября Facebook удалил пост Трампа, в котором он утверждал, что сезонный грипп опаснее, чем коронавирус.

Украинская правда
Темы: Трампкоронавирус


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