Зеленский представил новую руководительницу Черниговской ОГА

Президент Владимир Зеленский представил новую руководительницу Черниговской областной госадминистрации 29-летнюю Анну Коваленко.

Источник: Зеленский 15 октября во время земельного форума "Земля - народу" на Черниговщине

Прямая речь: "Хочу представить вам новую руководительницу Черниговской областной государственной администрации. Она будет единственной в Украине женщиной, которая возглавляет область".

Детали: По его словам, Коваленко профессиональный человек. Зеленский вручил ей удостоверение.

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Что было раньше: 28 сентября Кабинет министров согласовал кандидатуру Коваленко на должность председателя Черниговской ОГА.

12 сентября глава Черниговской ОГА Андрей Прокопенко подал заявление об отставке. Кабинет министров согласовал его увольнение.

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