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Зеленский представил новую руководительницу Черниговской ОГА

Четверг, 15 октября 2020, 13:08

Президент Владимир Зеленский представил новую руководительницу Черниговской областной госадминистрации 29-летнюю Анну Коваленко.

Источник: Зеленский 15 октября во время земельного форума "Земля - народу" на Черниговщине

Прямая речь: "Хочу представить вам новую руководительницу Черниговской областной государственной администрации. Она будет единственной в Украине женщиной, которая возглавляет область".

Детали: По его словам, Коваленко профессиональный человек. Зеленский вручил ей удостоверение.

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Что было раньше: 28 сентября Кабинет министров согласовал кандидатуру Коваленко на должность председателя Черниговской ОГА.

12 сентября глава Черниговской ОГА Андрей Прокопенко подал заявление об отставке. Кабинет министров согласовал его увольнение. 

Предыстория:

  • 29-летняя Коваленко является председателем всеукраинской ОО "39 женская сотня Самооборона Майдана" и координатором ОО "Антикоррупционное движение Украины", а также советником председателя госслужбы спецсвязи и защиты информации.
  • Она была консультантом при комитете Верховной Рады по вопросам безопасности и обороны, а также советницей 3 министров обороны и министра информационной политики Юрия Стеця в 2014-2015 гг.
  • В 2019 году была избрана депутатом ВР от "Слуги народа". 10 сентября 2019 года досрочно сложила полномочия в связи с назначением ее заместителем руководителя Офиса Президента.
  • 22 апреля президент Владимир Зеленский уволил Коваленко с должности заместителя по вопросам обороны руководителя ОП Андрея Ермака и назначил вместо нее Романа Машовца.
  • А Коваленко назначили заместителем министра развития общин и территорий.

Украинская правда
Темы: Черниговская областьЗеленскийместная власть


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