Зеленський: Легалізація зброї, подвійне громадянство – що включити в опитування?

Президент Володимир Зеленський озвучив 3 останні запитання зі свого "всенародного опитування" і попросив українців написати теми, які їх цікавлять, для наступних опитувань. Як приклад глава держави назвав легалізацію зброї чи подвійне громадянство.

Джерело: відеозвернення Зеленського у Facebook

Пряма мова: "Не всі з 5 питань подобаються? Окей. Знаходь це відео на офіційних сторінках та пиши у коментарях, про що ще ти хотів би висловитись як громадянин України. Легалізація зброї? Подвійне громадянство? Тривалість навчання в школі, єврономери, парламентська республіка та багато іншого. Пиши, які запитання варто включити до наступних опитувань".

Деталі: Трьома останніми запитаннями, які будуть включені в опитування 25 жовтня, за словами президента, будуть:

Чи підтримуєте ви скорочення кількості народних депутатів до 300? Чи підтримуєте ви легалізацію канабісу в медичних цілях – для зменшення болю у важких хворих? Чи підтримуєте ви право України на використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом, для відновлення її державного суверенітету і територіальної цілісності.

Що було раніше: 15 жовтня В Офісі Володимира Зеленського озвучили список питань, які увійдуть до Всеукраїнського опитування 25 жовтня – серед них питання щодо Донбасу, канабісу і скорочення кількості народних депутатів.

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Який злочин, таке і покарання. Або чому "народна відповідь" на перше питання президента нікого не здивує

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