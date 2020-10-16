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Зеленський: Легалізація зброї, подвійне громадянство – що включити в опитування?

П'ятниця, 16 жовтня 2020, 09:47
Фото ОПУ

Президент Володимир Зеленський озвучив 3 останні запитання зі свого "всенародного опитування" і попросив українців написати теми, які їх цікавлять, для наступних опитувань. Як приклад глава держави назвав легалізацію зброї чи подвійне громадянство.

Джерело: відеозвернення Зеленського у Facebook

Пряма мова: "Не всі з 5 питань подобаються? Окей. Знаходь це відео на офіційних сторінках та пиши у коментарях, про що ще ти хотів би висловитись як громадянин України. Легалізація зброї? Подвійне громадянство? Тривалість навчання в школі, єврономери, парламентська республіка та багато іншого. Пиши, які запитання варто включити до наступних опитувань".

Деталі: Трьома останніми запитаннями, які будуть включені в опитування 25 жовтня, за словами президента, будуть:

  1. Чи підтримуєте ви скорочення кількості народних депутатів до 300?
  2. Чи підтримуєте ви легалізацію каннабісу в медичних цілях – для зменшення болю у важких хворих?
  3. Чи підтримуєте ви право України на використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом, для відновлення її державного суверенітету і територіальної цілісності.

Що було раніше: 15 жовтня В Офісі Володимира Зеленського озвучили список питань, які увійдуть до Всеукраїнського опитування 25 жовтня – серед них питання щодо Донбасу, каннабісу і скорочення кількості народних депутатів.

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Який злочин, таке і покарання. Або чому "народна відповідь" на перше питання президента нікого не здивує

Передісторія: 

  • 13 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував проведення у день виборів 25 жовтня всенародного опитування, на якому українцям запропонують дати відповідь на 5 питань. Самі питання він тоді не назвав.
  • В Офісі президента пояснили, що це опитування, на відміну від конституційного референдуму, не матиме прямих юридичних наслідків.
  • У більшості фракцій Верховної Ради розкритикували ідею президента.
  • 14 жовтня Зеленський озвучив перше питання "Чи підтримуєте ви ідею довічного ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах?", а 15 жовтня – друге "Чи підтримуєте ви створення вільної економічної зони на території Донецької та Луганської областей?"

Ірина Балачук, УП
Теми: Зеленськийопитуваннязброягромадянство


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