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Зеленский: Легализация оружия, двойное гражданство – что включить в опрос?

Пятница, 16 октября 2020, 09:47
Фото ОПУ

Президент Владимир Зеленский озвучил 3 последних вопроса из своего "всенародного опроса" и попросил украинский написать темы, которые их интересуют, для следующих опросов. В качестве примера глава государства назвал легализацию оружия или двойное гражданство.

Источник: видеообращение Зеленского в Facebook

Прямая речь: "Не все из 5 вопросов нравятся? Окей. Находи это видео на официальных страницах и пиши в комментариях, о чем еще ты хотел бы высказаться как гражданин Украины. Легализация оружия? Двойное гражданство? Продолжительность обучения в школе, еврономера, парламентская республика и многое другое. Пиши, какие вопросы стоит включить в следующие опросы".

Детали: Тремя последними вопросами, которые будут включены в опрос 25 октября, по словам президента, будут:

  1. Поддерживаете ли вы сокращение количества народных депутатов до 300?
  2. Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях – для уменьшения боли у тяжелых больных?
  3. Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности.

Что было раньше: 15 октября в Офисе Владимира Зеленского озвучили список вопросов, которые войдут во Всеукраинский опрос 25 октября – среди них вопрос относительно Донбаса, каннабиса и сокращения количества народных депутатов.

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Какое преступление, такое и наказание. Или почему "народный ответ" на первый вопрос Зеленского никого не удивит

Предыстория:

  • 13 октября президент Владимир Зеленский анонсировал проведение в день выборов 25 октября всенародного опроса, на котором украинцам предложат ответить на 5 вопросов. Сами вопросы он тогда не назвал.
  • В Офисе президента объяснили, что этот опрос, в отличие от конституционного референдума, не будет иметь прямых юридических последствий.
  • В большинстве фракций Верховной Рады раскритиковали идею президента.
  • 14 октября Зеленский озвучил первый вопрос "Поддерживаете ли вы идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах?", а 15 октября – второй "Поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей?"

Ирина Балачук, УП
Темы: Зеленскийопросоружиегражданство


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