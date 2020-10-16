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У "Слузі народу" допускають, що Зеленський сам профінансує опитування

П'ятниця, 16 жовтня 2020, 19:14

Заступниця голови президентської фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук не виключає, що опитування, яке хочуть провести у день місцевих виборів 25 жовтня, буде профінансоване особисто президентом Володимиром Зеленським.

Джерело: Кравчук в інтерв’ю "Радіо Свобода"

Деталі: На запитання ведучої, чи може Зеленський сам профінансувати своє опитування, Кравчук відповіла: "Я не виключаю цей факт".

Хоча, за словами депутатки, на 99% вона знає ім’я тієї людини, яка профінансує опитування Зеленського, і за кілька днів про це дізнаються всі.

Кравчук запевняє, що "Слуга народу" не має стосунку до організації опитування.

Пряма мова Кравчук: "Точно ці кошти (які підуть на опитування – ред.) будуть відображені в декларації, і вони будуть відповідати тим легальним доходам особи, яка заплатить. Фактично, там не буде якоїсь великої суми, бо надрукувати п’ять мільйонів чорно-білих бюлетенів у вигляді формату А5 – це не такі великі кошти. Сплачувати людям, які будуть здійснювати це опитування, не потрібно, бо це, очевидно, будуть волонтери".

Що було раніше: 15 жовтня Кравчук іншому виданню заявляла, що опитування профінансують меценати: "Є багато меценатів небайдужих людей, це не такі великі кошти, які виділять чи уже виділили на такий процес".

Передісторія: 

  • 13 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував проведення у день виборів 25 жовтня всенародного опитування з приводу 5 питань. Самі питання він називав потім і не одразу, а одне за одним.
  • Ці 5 запитань стосуються: довічного ув'язнення за корупцію, створення вільної економічної зони на окупованій частині Донбасу, скорочення кількості народних депутатів до 300, легалізації каннабісу в медичних цілях, використання Будапештського меморандуму для відновлення територіальної цілісності України.
  • Президент Володимир Зеленський попросив українців пропонувати теми для наступних опитувань.
  • В Офісі президента пояснили, що це опитування, на відміну від конституційного референдуму, не матиме прямих юридичних наслідків.

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Який злочин, таке і покарання. Або чому "народна відповідь" на перше питання президента нікого не здивує

Теми: Слуга народуЗеленськийвибори


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