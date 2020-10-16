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В "Слуге народа" допускают, что Зеленский сам профинансирует опрос

Пятница, 16 октября 2020, 19:14

Заместитель главы президентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук не исключает, что опрос, хотят провести в день местных выборов 25 октября, будет профинансировано лично президентом Владимиром Зеленским.

Источник: Кравчук в интервью "Радио Свобода"

Детали: На вопрос ведущей, может ли Зеленский сам профинансировать свой опрос, Кравчук ответила: "Я не исключаю этот факт".

Хотя, по словам депутата, на 99% она знает имя того человека, который профинансирует опрос Зеленского, и через несколько дней об этом узнают все.

Кравчук уверяет, что "Слуга народа" не имеет отношения к организации опроса.

Прямая речь Кравчук: "Точно эти средства (которые пойдут на опрос - ред.) Будут отражены в декларации, и они будут отвечать тем легальным доходам лица, заплатит. Фактически, там не будет какой-то большой суммы, потому напечатать пять миллионов черно-белых бюллетеней в виде формата А5 - это не такие большие средства. Платить людям, которые будут осуществлять этот опрос, не нужно, потому что это, очевидно, будут волонтеры".

Что было раньше: 15 октября Кравчук другому изданию заявляла, что опрос профинансируют меценаты: "Есть много меценатов неравнодушных людей, это не такие большие средства, которые выделят ли уже выделили на такой процесс".

Предыстория:

  • 13 октября президент Владимир Зеленский анонсировал проведение в день выборов 25 октября всенародного опроса по поводу 5 вопросов. Сами вопросы он называл позже и не сразу, а друг за другом.
  • Эти 5 вопросов касаются: пожизненного заключения за коррупцию, создания свободной экономической зоны на оккупированной части Донбасса, сокращения количества народных депутатов до 300, легализации каннабиса в медицинских целях, использования Будапештского меморандума для восстановления территориальной целостности Украины.
  • Президент Владимир Зеленский попросил украинцев предлагать темы для следующих опросов.
  • В Офисе президента объяснили, что этот опрос, в отличие от конституционного референдума, не будет иметь прямых юридических последствий.

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Темы: Слуга народаЗеленскийвиборы


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