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Українські дипломати засудили обстріл азербайджанського міста Гянджа

Субота, 17 жовтня 2020, 20:18
Українські дипломати засудили обстріл азербайджанського міста Гянджа

Посольство України в Азербайджанській Республіці заявила про рішуче засудження ракетного обстрілу азербайджанського міста Гянджа.

Як повідомляє "Європейська правда", поро це йдеться на сайті посольства.

Там зазначають, що внаслідок обстрілу загинули і були поранені мирні жителі та зруйновані їхні оселі. "Будь-які атаки на цивільні об’єкти та мирне населення не мають виправдання і повинні бути негайно припинені",- йдеться у заяві українського посольства.

Нагадаємо, ракетний удар по другому по розмірами місту Азербайджану було нанесено в ніч на 16 жовтня. Внаслідок удару загинуло 13 мирних мешканців та поранено 52 особи.

За даними Баку, дві ракети влучили у житлові квартали - постраждали 20 будинків, з яких 5  повністю зруйновано. Вірменія спростовує свою участь у цьому обстрілі.

Передісторія:

  • З 27 вересня на лінії зіткнення між Азербайджаном та самопроголошеним Нагірним Карабахом тривають інтенсивні бойові дії.
  • У Мінській групі ОБСЄ, яка займається конфліктом в Нагірному Карабасі, закликали до негайного припинення вогню, зокрема, у гуманітарних цілях – аби забрати тіла загиблих.
  • Після тривалих перемовин 9 жовтня за посередництва РФ Вірменія та Азербайджан домовилися про перемир'я в Нагірному Карабасі, яке мало набути чинності з 12:00 10 жовтня за місцевим часом (11:00 за київським).
  • Вірменія звинуватила Азербайджан у порушенні перемир'я і нанесенні удару по Еріцванку і Арцваніку. Арзербайджан також звинуватив Вірменію в обстрілі.

Теми: війнаАзербайджанНагірний КарабахВірменіяМЗС
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