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Украинские дипломаты осудили обстрел азербайджанского города Гянджа

Суббота, 17 октября 2020, 20:18
Украинские дипломаты осудили обстрел азербайджанского города Гянджа

Посольство Украины в Азербайджанской Республике заявила о решительном осуждении ракетного обстрела азербайджанского города Гянджа.

Как сообщает "Европейская правда", поро этом говорится на сайте посольства.

Там отмечают, что в результате обстрела погибли и были ранены мирные жители и разрушены их дома. "Любые атаки на гражданские объекты и мирное население не имеют оправдания и должны быть немедленно прекращены", - говорится в заявлении украинского посольства.

Напомним, ракетный удар по второму по размерам городу Азербайджана был нанесен в ночь на 16 октября. В результате удара погибли 13 мирных жителей и ранены 52 человека.

По данным Баку, две ракеты попали в жилые кварталы - пострадали 20 домов, из которых 5 полностью разрушены. Армения опровергает свое участие в этом обстреле.

Предыстория:

  • С 27 сентября на линии соприкосновения между Азербайджаном и самопровозглашенным Нагорным Карабахом продолжаются интенсивные боевые действия.
  • В Минской группе ОБСЕ, которая занимается конфликтом в Нагорном Карабахе, призвали к немедленному прекращению огня, в частности, в гуманитарных целях – чтобы забрать тела погибших.
  • После длительных переговоров 9 октября при посредничестве РФ Армения и Азербайджан договорились о перемирии в Нагорном Карабахе, которое должно было вступить в силу с 12:00 10 октября по местному времени (11:00 по киевскому).
  • Армения обвинила Азербайджан в нарушении перемирия и нанесении удара по Ерицванку и Арцванику. Арзербайджан также обвинил Армению в обстрелах.

Темы: войнаАзербайджанНагорный КарабахАрменияМИД
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