Украинские дипломаты осудили обстрел азербайджанского города Гянджа

Посольство Украины в Азербайджанской Республике заявила о решительном осуждении ракетного обстрела азербайджанского города Гянджа.

Как сообщает "Европейская правда", поро этом говорится на сайте посольства.

Там отмечают, что в результате обстрела погибли и были ранены мирные жители и разрушены их дома. "Любые атаки на гражданские объекты и мирное население не имеют оправдания и должны быть немедленно прекращены", - говорится в заявлении украинского посольства.

Напомним, ракетный удар по второму по размерам городу Азербайджана был нанесен в ночь на 16 октября. В результате удара погибли 13 мирных жителей и ранены 52 человека.

По данным Баку, две ракеты попали в жилые кварталы - пострадали 20 домов, из которых 5 полностью разрушены. Армения опровергает свое участие в этом обстреле.

Предыстория: