Нагірний Карабах: Вірменія очікує від Росії активних кроків

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Єреван очікує від Москви активних кроків при вирішенні конфлікту навколо Нагірного Карабаху.

Джерело: Пашинян в інтерв'ю французькій газеті Libération, якого цитує вірменська служба Радіо Свобода

Деталі: За словами Пашиняна, Росія є стратегічним партнером Вірменії, тому Єреван очікує від РФ деяких активних кроків. Також він хотів би, щоб у вирішенні конфлікту взяла участь і Франція.

Він підкреслив, що вірменська сторона вже готова до переговорів, але вони не розпочинаються, бо Туреччина нібито "вирішує завдання перекроювання регіону і встановлення свого впливу в регіоні".

Пряма мова: "Росія - стратегічний партнер Вірменії, а також країна-співголова Мінської групи ОБСЄ. Ми очікуємо, що Росія зробить більш активні і конкретні кроки, щоб зупинити ці наступальні дії Азербайджану.

Оскільки інструменти Росії більш доступні в нашому регіоні, думаю, що Франція повинна підтримувати і заохочувати Росію в цих зусиллях".

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