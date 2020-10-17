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Нагірний Карабах: Вірменія очікує від Росії активних кроків

Субота, 17 жовтня 2020, 21:14

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Єреван очікує від Москви активних кроків при вирішенні конфлікту навколо Нагірного Карабаху.

Джерело: Пашинян в інтерв'ю французькій газеті Libération, якого цитує вірменська служба Радіо Свобода

Деталі: За словами Пашиняна, Росія є стратегічним партнером Вірменії, тому Єреван очікує від РФ деяких активних кроків. Також він хотів би, щоб у вирішенні конфлікту взяла участь і Франція.

Він підкреслив, що вірменська сторона вже готова до переговорів, але вони не розпочинаються, бо Туреччина нібито "вирішує завдання перекроювання регіону і встановлення свого впливу в регіоні".

Пряма мова: "Росія - стратегічний партнер Вірменії, а також країна-співголова Мінської групи ОБСЄ. Ми очікуємо, що Росія зробить більш активні і конкретні кроки, щоб зупинити ці наступальні дії Азербайджану.

Оскільки інструменти Росії більш доступні в нашому регіоні, думаю, що Франція повинна підтримувати і заохочувати Росію в цих зусиллях".

Нагадаємо:

  • З 27 вересня на лінії зіткнення між Азербайджаном та самопроголошеним Нагірним Карабахом тривають інтенсивні бойові дії.
  • У Мінській групі ОБСЄ, яка займається конфліктом в Нагірному Карабасі, закликали до негайного припинення вогню, зокрема, у гуманітарних цілях – аби забрати тіла загиблих.
  • Після тривалих перемовин 9 жовтня за посередництва РФ Вірменія та Азербайджан домовилися про перемир'я в Нагірному Карабасі, яке мало набути чинності з 12:00 10 жовтня за місцевим часом (11:00 за київським).
  • Вірменія звинуватила Азербайджан у порушенні перемир'я і нанесенні удару по Еріцванку і Арцваніку. Арзербайджан також звинуватив Вірменію в обстрілі.

Теми: РосіяНагірний КарабахВірменія


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