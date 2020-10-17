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Нагорный Карабах: Армения ожидает от России активных шагов

Суббота, 17 октября 2020, 21:14
Нагорный Карабах: Армения ожидает от России активных шагов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван ожидает от Москвы активных шагов при решении военного конфликта вокруг Нагорного Карабаха.

Источник: Пашинян в интервью французской газете Libération, которого цитирует армянская служба Радио Свобода

Детали: По словам Пашиняна, Россия является стратегическим партнером Армении, поэтому Ереван ожидает от РФ неких активных шагов. Также он хотел бы, чтобы в решении конфликта поучаствовала и Франция.

Он подчеркнул, что армянская сторона уже готова к переговорам, но они не начинаются потому что Турция якобы "решает задачу перекройки региона и установления своего влияния в регионе".

Прямая речь: "Россия - стратегический партнер Армении, а также страна-сопредседатель Минской группы ОБСЕ. Мы ожидаем, что Россия предпримет более активные и конкретные шаги, чтобы остановить эти наступательные действия Азербайджана.

Поскольку инструменты России более доступны в нашем регионе, думаю, что Франция должна поддерживать и поощрять Россию в этих усилиях".

Напомним:

  • С 27 сентября на линии соприкосновения между Азербайджаном и самопровозглашенным Нагорным Карабахом продолжаются интенсивные боевые действия.
  • В Минской группе ОБСЕ, которая занимается конфликтом в Нагорном Карабахе, призвали к немедленному прекращению огня, в частности, в гуманитарных целях – чтобы забрать тела погибших.
  • После длительных переговоров 9 октября при посредничестве РФ Армения и Азербайджан договорились о перемирии в Нагорном Карабахе, которое должно было вступить в силу с 12:00 10 октября по местному времени (11:00 по киевскому).
  • Армения обвинила Азербайджан в нарушении перемирия и нанесении удара по Ерицванку и Арцванику. Арзербайджан также обвинил Армению в обстрелах.

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияНагорный КарабахАрмения
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