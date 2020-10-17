Нагорный Карабах: Армения ожидает от России активных шагов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван ожидает от Москвы активных шагов при решении военного конфликта вокруг Нагорного Карабаха.

Источник: Пашинян в интервью французской газете Libération, которого цитирует армянская служба Радио Свобода

Детали: По словам Пашиняна, Россия является стратегическим партнером Армении, поэтому Ереван ожидает от РФ неких активных шагов. Также он хотел бы, чтобы в решении конфликта поучаствовала и Франция.

Он подчеркнул, что армянская сторона уже готова к переговорам, но они не начинаются потому что Турция якобы "решает задачу перекройки региона и установления своего влияния в регионе".

Прямая речь: "Россия - стратегический партнер Армении, а также страна-сопредседатель Минской группы ОБСЕ. Мы ожидаем, что Россия предпримет более активные и конкретные шаги, чтобы остановить эти наступательные действия Азербайджана.

Поскольку инструменты России более доступны в нашем регионе, думаю, что Франция должна поддерживать и поощрять Россию в этих усилиях".

Напомним: