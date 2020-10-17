Азербайджан заявив про взяття під контроль міста Фізулі в Карабаху

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про взяття під контроль азербайджанської армії міста Фізулі (Нагірний Карабах) та 7 сіл району.

Джерело: Алієв у зверненні до народу, пише Sputnik, Радио Азатутюн (вірменська служба Радіо Свобода)

Пряма мова Алієва: "Відважна Азербайджанська армія звільнила від окупації місто Фізулі і села Гочахмедлі, Чімен, Джуварли, Пірахмедлі, Мусабейли, Урекан, Деделі Фізулінського району".

"Місто Фізулі звільнене від окупації, Фізулі – наш, Карабах – це Азербайджан! Сердечно вітаю весь азербайджанський народ з цієї нагоди".

"За тридцять років вірменської окупації у Фізулі не залишилося жодної цілої будівлі, зруйновані наші релігійні пам'ятники. Вірмени здирали покрівлі будинків, зносили віконні рами. Фізулі є свідком вірменського фашизму".

Деталі: У той же час, генпрокуратура Азербайджану заявила, що загальне число жертв серед мирного населення Азербайджану внаслідок обстрілів армії Вірменії до полудня 17 жовтня досягла 60 осіб.

У той же час, так звана "Служба з надзвичайних ситуацій Карабаху" заявила, що вночі ВС Азербайджану з різної зброї і касетними бомбами обстріляли кілька центральних і окраїнних вулиць Степанакерта, завдавши значної шкоди майну людей, зруйнувавши квартири.

Внаслідок нічного ракетного обстрілу постраждали троє мирних жителів, їх доставили до лікарні.

Також "армія оборони Карабаху" опублікувала "легітимні військові цілі", розташовані в азербайджанському місті Гянджа.

Що передувало: У суботу зранку Азербайджан заявив, що внаслідок обстрілу в ніч на суботу Вірменією другого за величиною азербайджанського міста Гянджі 12 людей загинули і понад 40 отримали поранення.

У свою чергу, прессекретар Міноборони Вірменії Шушан Степанян заявила, що в напрямку Азербайджану з боку Збройних сил Вірменії "не велося будь-якого виду вогню". Вона також заявила, що сили Азербайджану "відновили ракетні удари по мирних поселеннях".

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