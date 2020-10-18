Netflix знімає документальний фільм про протести в Білорусі

Відеосервіс Netflix знімає документальний фільм про нову хвилю політичних протестів в Білорусі, які почалися та досі тривають після президентський виборів 9 серпня.

Джерело: радник лідера білоруської опозиції Світлани Тихоновської у міжнародних справах Франак Вячорка

Пряма мова: "Вже два місяці британська знімальна група знімає документальний фільм або серіал про білоруське повстання, який має вийти на Netflix. Герої - демонстранти, Координаційна рада та Світлана Тихановська. Зйомки проходять у Мінську, а також у Києві та Вільнюсі. Членів знімальної групи вже навіть затримували".

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