Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
Реклама:

Netflix знімає документальний фільм про протести в Білорусі

Неділя, 18 жовтня 2020, 02:52

Відеосервіс Netflix знімає документальний фільм про нову хвилю політичних протестів в Білорусі, які почалися та досі тривають після президентський виборів 9 серпня.

Джерело: радник лідера білоруської опозиції Світлани Тихоновської у міжнародних справах Франак Вячорка

Пряма мова: "Вже два місяці британська знімальна група знімає документальний фільм або серіал про білоруське повстання, який має вийти на Netflix. Герої - демонстранти, Координаційна рада та Світлана Тихановська. Зйомки проходять у Мінську, а також у Києві та Вільнюсі. Членів знімальної групи вже навіть затримували".

Читайте більше:

Жыве Беларусь: перша в світі Telegram-революція

"Не хочу жити у великій в'язниці". Протести в Білорусі очима учасників

Майдан для Лукашенка: як вибори-2020 розбудили Білорусь та на що варто зважати Україні

Передісторія:

  • Після президентських виборів у Білорусі з 9 серпня проходять масштабні мітинги проти оголошеної перемоги на них Олександра Лукашенка, який керує країною вже 26 років. З одного боку він "визнав, що засидівся" на цій посаді. З іншого – заявив, що владу не віддасть
  • Опозиція сформувала Координаційну раду і вимагає перевиборів. Шістьох із семи членів президіїї цієї ради Лукашенко вже або кинув за грати або видворив із країни.
  • 23 вересня державне інформагентство Білорусі повідомило, що Олександр Лукашенко "вступив на посаду президента". Видання TUT.BY повідомляло, що на 10 ранку 23 вересня ні посли, ні міністри, з якими вдалося зв'язатися, про інавгурацію не чули.
  • За білоруським законодавством, церемонія інавгурації повинна транслюватися по національному телебаченню. Це не було зроблено. Виконання повноважень попереднього терміну Лукашенком спливало 5 листопада.
  • Україна, багато європейських країнСША та Канада не визнають Лукашенка президентом Білорусі.

Теми: БілорусьвибориТихановська


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Ляшко розповів, яку летальність має коронавірус в Україні

Нагірний Карабах: Вірменія очікує від Росії активних кроків

В Україні з'являться нові безкоштовні експрес-тести на коронавірус – МОЗ

В Одесі проспекту Небесної Сотні повертають радянську назву

фотоЗлива у Києві: підтоплено десятки вулиць, ускладнено рух

Азербайджан заявив про взяття під контроль міста Фізулі в Карабаху

Усі новини...
Білорусь
Мінська міліція обіцяє "гуманно" стріляти в протестувальників
Білорусі перерахували перші $500 млн узгодженого з Путіним кредиту
Тихановська закликала білорусів голосувати проти конституційної реформи Лукашенка
Останні новини
02:52
Netflix знімає документальний фільм про протести в Білорусі
02:01
ФотоБенксі підтвердив, що нове популярне графіті, яке з'явилося в Великобританії, було створено ним
01:07
В Чернівецькій області лікарні для заражених COVID-19 заповнені до 79%
00:32
SpaceX анонсувала черговий старт місії Starlink
23:58
Убивство вчителя чеченцем: Кадиров закликав не провокувати віруючих
23:36
фотоПоблизу Миколаєва більше сотні фур на трасі заблокували рух – Укртрансбезпека
22:59
Ляшко розповів, яку летальність має коронавірус в Україні
22:28
Азербайджан та Вірменія домовилися про перемир'я
21:57
НАТО застерігає Туреччину від використання російських зенітно-ракетних систем
21:14
Нагірний Карабах: Вірменія очікує від Росії активних кроків
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!