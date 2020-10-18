Netflix снимает документальный фильм о протестах в Беларуси

Видеосервис Netflix снимает документальный фильм о новой волне политических протестов в Беларуси, которые начались и до сих пор продолжаются после президентских выборов 9 августа.

Источник: советник лидера беларусской оппозиции Светланы Тихоновской по международным делам Франак Вячорка

Прямая речь: "Уже два месяца британская съемочная группа снимает документальный фильм или сериал о белорусском восстания, который должен выйти на Netflix. Герои - демонстранты, Координационный совет и Светлана Тихановська. Съемки проходят в Минске, а также в Киеве и Вильнюсе. Членов съемочной группы уже даже задерживали".

Читайте больше:

Жыве Беларусь: первая в мире Telegram-революция

"Не хочу жить в большой тюрьме". Протесты в Беларуси глазами участников

Майдан для Лукашенко: как выборы 2020 разбудили Беларусь и на что стоит обращать внимание Украине

Предыстория: