Netflix снимает документальный фильм о протестах в Беларуси
Видеосервис Netflix снимает документальный фильм о новой волне политических протестов в Беларуси, которые начались и до сих пор продолжаются после президентских выборов 9 августа.
Источник: советник лидера беларусской оппозиции Светланы Тихоновской по международным делам Франак Вячорка
Прямая речь: "Уже два месяца британская съемочная группа снимает документальный фильм или сериал о белорусском восстания, который должен выйти на Netflix. Герои - демонстранты, Координационный совет и Светлана Тихановська. Съемки проходят в Минске, а также в Киеве и Вильнюсе. Членов съемочной группы уже даже задерживали".
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Предыстория:
- После президентских выборов в Беларуси с 9 августа проходят масштабные митинги против объявленной победы на них Александра Лукашенко, который руководит страной уже 26 лет. С одной стороны он "признал, что засиделся" на этом посту. С другой – заявил, что власть не отдаст.
- Оппозиция сформировала Координационный совет и требует перевыборов. Шесть из семи членов президиии этого совета Лукашенко уже или бросил за решетку или выдворил из страны.
- Государственное информагентство Беларуси 23 сентября сообщило, что Александр Лукашенко "вступил в должность президента". Издение TUT.BY сообщило, что на 10 утра 23 сентября ни послы, ни министры, с которыми удалось связаться, об инаугурации не слышали.
- По белорусскому законодательству, церемония инаугурации должна транслироваться по национальному телевидению. Это не было сделано. Исполнение полномочий предыдущего срока Лукашенко истекало 5 ноября.
- Украина, многие европейские страны, США и Канада не признают Лукашенко президентом Беларуси.