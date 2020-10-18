Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
Реклама:

Головні новини суботи і ночі: летальність від COVID-19 в Україні, нове розведення військ на Донбасі

Неділя, 18 жовтня 2020, 08:00

Головний санітарний лікар України розповів, яка в Україні летальність від COVID-19, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков повідомив, що Україна готує нове розведення військ на Донбасі — актуальні новини 17 жовтня.

Про COVID-19

17 жовтня у світі COVID-19 виявили у 371 тисячі людей. Загалом від початку пандемії зафіксовано 40 мільйонів випадків зараження.

З 14 по 17 жовтня у світі діагностували рекордні 1 564 963 випадки зараження коронавірусом. Зокрема 589 тисяч зафіксована в країнах Європи.

Про телеграм-канали Української правди

Багато пишемо про коронавірус і не тільки у наші Telegram-канали.

УП. Стрічка — короткі та оперативні новини про те, що відбувається прямо зараз;

УП. Кляті питання — відповіді на найпоширеніші питання, стислий переказ публікацій, підсумкові новини дня.

Радимо підписатися, на обидва канали, щоб бути в курсі найголовніших подій, важливої інформації та нічого не пропустити.

Про інші важливі новини

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко зазначив, що в Україні летальність від COVID-19 складає близько 2%.

Ляшко також повідомив, що наразі система охорони здоров'я справляється з приростом хворих на COVID-19, а можливе запровадження жорсткого локдауну є "виключно резервним моментом".

У найближчий час в Україні мають з’явитися нові експрес-тести на антиген, завдяки яким можна буде за півгодини виявити, чи має людина коронавірусну хворобу. 

Напередодні фінальних публічних телевізійних дебатів кандидатів у президенти США Комісія з президентським дебатів опублікувала шість блоків питань, які обговорять політики.

Теми: коронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Ляшко розповів, яку летальність має коронавірус в Україні

Нагірний Карабах: Вірменія очікує від Росії активних кроків

В Україні з'являться нові безкоштовні експрес-тести на коронавірус – МОЗ

В Одесі проспекту Небесної Сотні повертають радянську назву

фотоЗлива у Києві: підтоплено десятки вулиць, ускладнено рух

Азербайджан заявив про взяття під контроль міста Фізулі в Карабаху

Усі новини...
коронавірус
За 4 дні у світі на коронавірус захворіло рекордні 1,6 мільйона людей
Внучка декабриста
Від початку пандемії зафіксовано майже 40 мільйонів випадків зараження
Останні новини
08:42
Глава МВС Естонії може втратити посаду через гомофобні висловлювання
08:21
Азербайджан звинуватив Вірменію в нічних обстрілах
08:00
Головні новини суботи і ночі: летальність від COVID-19 в Україні, нове розведення військ на Донбасі
07:51
Бокс: Ломаченко програв усі свої пояси
07:37
Формування Росії на Донбасі п'ять разів порушили домовленості про перемир'я
06:35
За 4 дні у світі на коронавірус захворіло рекордні 1,6 мільйона людей
06:00
Вірменія звинуватила Азербайджан у зриві гуманітарного перемир'я
04:56
Від початку пандемії зафіксовано майже 40 мільйонів випадків зараження
03:45
На реабілітацію у Польщу прибула група українських військових
02:52
Netflix знімає документальний фільм про протести в Білорусі
Усі новини...