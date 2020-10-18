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Головні новини суботи і ночі: летальність від COVID-19 в Україні, нове розведення військ на Донбасі

Неділя, 18 жовтня 2020, 08:00

Головний санітарний лікар України розповів, яка в Україні летальність від COVID-19, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков повідомив, що Україна готує нове розведення військ на Донбасі — актуальні новини 17 жовтня.

Про COVID-19

17 жовтня у світі COVID-19 виявили у 371 тисячі людей. Загалом від початку пандемії зафіксовано 40 мільйонів випадків зараження.

З 14 по 17 жовтня у світі діагностували рекордні 1 564 963 випадки зараження коронавірусом. Зокрема 589 тисяч зафіксована в країнах Європи.

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Про інші важливі новини

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко зазначив, що в Україні летальність від COVID-19 складає близько 2%.

Ляшко також повідомив, що наразі система охорони здоров'я справляється з приростом хворих на COVID-19, а можливе запровадження жорсткого локдауну є "виключно резервним моментом".

У найближчий час в Україні мають з’явитися нові експрес-тести на антиген, завдяки яким можна буде за півгодини виявити, чи має людина коронавірусну хворобу. 

Напередодні фінальних публічних телевізійних дебатів кандидатів у президенти США Комісія з президентським дебатів опублікувала шість блоків питань, які обговорять політики.

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Теми: коронавірус
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