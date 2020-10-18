Главные новости субботы и ночи: летальность от COVID-19 в Украине, новое разведения войск на Донбассе
Главный санитарный врач Украины рассказал, какая в Украине летальность от COVID-19, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников сообщил, что Украина готовит новое разведения войск в Донбассе — актуальные новости 17 октября.
О COVID-19
17 октября в мире COVID-19 обнаружили у 371 тысячи человек. Всего с начала пандемии зафиксировано 40 миллионов случаев заражения.
С 14 по 17 октября в мире диагностировали 1 564 963 случаи заражения коронавирусом. В частности 589 000 зафиксировано в странах Европы.
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О других важных новостях
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко отметил, что в Украине летальность от COVID-19 составляет около 2%.
Ляшко также утверждает, что сейчас система здравоохранения справляется с приростом больных COVID-19, а возможное введение жесткого локдауна является "исключительно резервным моментом".
В ближайшее время в Украине должны появиться новые экспресс-тесты на антиген, благодаря которым можно будет за полчаса выявить, имеет ли человек коронавирусную болезнь.
Накануне финальных публичных телевизионных дебатов кандидатов в президенты США Комиссия по президентским дебатам опубликовала шесть блоков вопросов, которые обсудят политики.