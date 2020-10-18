У Білорусі в неділю затримали понад 200 осіб
Під час акцій протесту в Білорусі у неділю затримано більше 200 осіб.
Джерело: правозахисний центр "Весна"
Деталі: Станом на 23:47 центр "Весна" опублікував імена більше 200 затриманих у різних містах країни, список постійно доповнюється.
Найбільше людей традиційно було затримано в Мінську.
Також затримання проходили в Світлогорську, Жодіно, Гомелі, Бресті, Фаніполі, Вітебську, Новогрудку, Дзержинську.
Деяких із затриманих вже відпустили.
Що передувало: У черговій акції протесту "Партизанський марш" у Мінську в неділю взяли участь десятки тисяч людей, відбулися затримання.
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Майдан для Лукашенка: як вибори-2020 розбудили Білорусь та на що варто зважати Україні
Передісторія:
- Після президентських виборів у Білорусі з 9 серпня проходять масштабні мітинги проти оголошеної перемоги на них Олександра Лукашенка, який керує країною вже 26 років. З одного боку він "визнав, що засидівся" на цій посаді. З іншого – заявив, що владу не віддасть.
- Опозиція сформувала Координаційну раду і вимагає перевиборів.
- 23 вересня Лукашенко таємно інаугурувався.
- Україна, багато європейських країн, США та Канада не визнають Лукашенка президентом Білорусі.