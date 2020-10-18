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У Білорусі в неділю затримали понад 150 осіб – правозахисники

Неділя, 18 жовтня 2020, 21:23

Під час акцій протесту в Білорусі у неділю затримано більше 150 осіб.

Джерело: правозахисний центр "Весна"

Деталі: Станом на 21:20 центр "Весна" опублікував імена 154 затриманих у різних містах країни, список постійно доповнюється.

Найбільше людей традиційно було затримано в Мінську.

Також затримання проходили в Світлогорську, Жодіно, Гомелі, Бресті, Фаніполі, Вітебську, Новогрудку, Дзержинську.

Деяких із затриманих вже відпустили.

Що передувало: У черговій акції протесту "Партизанський марш" у Мінську в неділю взяли участь десятки тисяч людей, відбулися затримання.

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Передісторія:

  • Після президентських виборів у Білорусі з 9 серпня проходять масштабні мітинги проти оголошеної перемоги на них Олександра Лукашенка, який керує країною вже 26 років. З одного боку він "визнав, що засидівся" на цій посаді. З іншого – заявив, що владу не віддасть
  • Опозиція сформувала Координаційну раду і вимагає перевиборів. 
  • 23 вересня Лукашенко таємно інаугурувався. 
  • Україна, багато європейських країнСША та Канада не визнають Лукашенка президентом Білорусі.

Теми: Білорусьакції


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