Під час акцій протесту в Білорусі у неділю затримано більше 200 осіб.

Джерело: правозахисний центр "Весна"

Деталі: Станом на 23:47 центр "Весна" опублікував імена більше 200 затриманих у різних містах країни, список постійно доповнюється.

Найбільше людей традиційно було затримано в Мінську.

Також затримання проходили в Світлогорську, Жодіно, Гомелі, Бресті, Фаніполі, Вітебську, Новогрудку, Дзержинську.

Деяких із затриманих вже відпустили.

Що передувало: У черговій акції протесту "Партизанський марш" у Мінську в неділю взяли участь десятки тисяч людей, відбулися затримання.

Читайте більше: Жыве Беларусь: перша в світі Telegram-революція

"Не хочу жити у великій в'язниці". Протести в Білорусі очима учасників

Майдан для Лукашенка: як вибори-2020 розбудили Білорусь та на що варто зважати Україні

Передісторія: