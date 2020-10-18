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В Беларуси в воскресенье задержали более 200 человек

Воскресенье, 18 октября 2020, 23:47
В Беларуси в воскресенье задержали более 200 человек

Во время акций протеста в Беларуси в воскресенье задержано более 200 человек.

Источник: правозащитный центр "Весна"

Детали: По состоянию на 23:47 центр "Весна" опубликовал имена более 200 задержанных в разных городах страны, список постоянно дополняется.

Больше всего человек традиционно было задержано в Минске.

Также задержания проходили в Светлогорске, Жодино, Гомеле, Бресте, Фаниполе, Витебске, Новогрудке, Дзержинске.

Некоторых из задержанных уже отпустили.

Что предшествовало: В очередной акции протеста "Партизанский марш" в Минске в воскресенье приняли участие десятки тысяч людей, произошли задержания.

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Предыстория:

  • После президентских выборов в Беларуси с 9 августа проходят масштабные митинги против объявленной победы на них Александра Лукашенко, который руководит страной уже 26 лет. С одной стороны он "признал, что засиделся" на этом посту. С другой – заявил, что власть не отдаст.
  • Оппозиция сформировала Координационный совет и требует перевыборов.
  • 23 сентября Лукашенко тайно инаугурировался.
  • Украина, многие европейские страныСША и Канада не признают Лукашенко президентом Беларуси.

Темы: Беларусьакции
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