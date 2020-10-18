Во время акций протеста в Беларуси в воскресенье задержано более 150 человек.

Источник: правозащитный центр "Весна"

Детали: По состоянию на 21:20 центр "Весна" опубликовал имена 154 задержанных в разных городах страны, список постоянно дополняется.

Больше всего человек традиционно было задержано в Минске.

Также задержания проходили в Светлогорске, Жодино, Гомеле, Бресте, Фаниполе, Витебске, Новогрудке, Дзержинске.

Некоторых из задержанных уже отпустили.

Что предшествовало: В очередной акции протеста "Партизанский марш" в Минске в воскресенье приняли участие десятки тысяч людей, произошли задержания.

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