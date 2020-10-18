В Беларуси в воскресенье задержали более 200 человек
Во время акций протеста в Беларуси в воскресенье задержано более 200 человек.
Источник: правозащитный центр "Весна"
Детали: По состоянию на 23:47 центр "Весна" опубликовал имена более 200 задержанных в разных городах страны, список постоянно дополняется.
Больше всего человек традиционно было задержано в Минске.
Также задержания проходили в Светлогорске, Жодино, Гомеле, Бресте, Фаниполе, Витебске, Новогрудке, Дзержинске.
Некоторых из задержанных уже отпустили.
Что предшествовало: В очередной акции протеста "Партизанский марш" в Минске в воскресенье приняли участие десятки тысяч людей, произошли задержания.
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Предыстория:
- После президентских выборов в Беларуси с 9 августа проходят масштабные митинги против объявленной победы на них Александра Лукашенко, который руководит страной уже 26 лет. С одной стороны он "признал, что засиделся" на этом посту. С другой – заявил, что власть не отдаст.
- Оппозиция сформировала Координационный совет и требует перевыборов.
- 23 сентября Лукашенко тайно инаугурировался.
- Украина, многие европейские страны, США и Канада не признают Лукашенко президентом Беларуси.