Зеленський звернеться до Ради у вівторок, також нардепи послухають Степанова

Президент Володимир Зеленський виступить у Верховній Раді з посланням про внутрішній та зовнішній стан в Україні 20 жовтня, о 10:30.

Джерело: спікер на погоджувальній раді 19 жовтня

Деталі: Голова парламенту Дмитро Разумков повідомив, що заплановане звернення президента з посланням про внутрішній та зовнішній стан.

Очікується, що Зеленський почне виступ о 10:30, після виступів депутатських фракцій і груп, і говоритиме до години.

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук як представник президента у парламенті висловив думку, що депутати отримають із послання "відповіді на багато питань", які виникали останнім часом.

Також нардепи розглянуть проєкт постанови №4228 - про заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) та захисту всіх систем життєдіяльності країни від негативних наслідків пандемії та нових біологічних загроз.

Разумков також зазначив, що провести годину запитань до уряду у вівторок не зможуть, але запропонував запросити до парламенту міністра охорони здоров'я. У Максима Степанова буде 20 хвилин на виступ, ще 21 хвилина буде на запитання на відповіді.

Верховна Рада поки не зможе розглянути в першому читанні законопроєкт про держбюджет на 2021-й рік, спікер закликав мобілізуватись для його доопрацювання.

Нагадаємо: 15 жовтня речниця голови держави Юлія Мендель повідомила, що 20 жовтня відбудеться послання президента до Верховної Ради, яке у квітні через карантин перенесли.

Зараз парламент також на карантині, але перед виборами збереться один раз - 20 жовтня.