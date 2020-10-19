Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський звернеться до Ради у вівторок, також нардепи послухають Степанова

Понеділок, 19 жовтня 2020, 11:15
Зеленський звернеться до Ради у вівторок, також нардепи послухають Степанова

Президент Володимир Зеленський виступить у Верховній Раді з посланням про внутрішній та зовнішній стан в Україні 20 жовтня, о 10:30.

Джерело: спікер на погоджувальній раді 19 жовтня

Деталі: Голова парламенту Дмитро Разумков повідомив, що заплановане звернення президента з посланням про внутрішній та зовнішній стан.

Очікується, що Зеленський почне виступ о 10:30, після виступів депутатських фракцій і груп, і говоритиме до години.

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук як представник президента у парламенті висловив думку, що депутати отримають із послання "відповіді на багато питань", які виникали останнім часом.

Також нардепи розглянуть проєкт постанови №4228 - про заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) та захисту всіх систем життєдіяльності країни від негативних наслідків пандемії та нових біологічних загроз.

Разумков також зазначив, що провести годину запитань до уряду у вівторок не зможуть, але запропонував запросити до парламенту міністра охорони здоров'я. У Максима Степанова буде 20 хвилин на виступ, ще 21 хвилина буде на запитання на відповіді.

Верховна Рада поки не зможе розглянути в першому читанні законопроєкт про держбюджет на 2021-й рік, спікер закликав мобілізуватись для його доопрацювання.

Нагадаємо: 15 жовтня речниця голови держави Юлія Мендель повідомила, що 20 жовтня відбудеться послання президента до Верховної Ради, яке у квітні через карантин перенесли.

Зараз парламент також на карантині, але перед виборами збереться один раз - 20 жовтня.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: ЗеленськийВерховна РадаСтепанов
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Зеленський
Зеленський: "Ми наступаємо. Ініціатива зараз у нас"
Зеленський про обіцянку членства в НАТО: Це не така висока ціна за війну
Для успіху контрнаступу Україні потрібно вчасно отримувати зброю – Зеленський
Останні новини
05:04
Мішель впевнений у фінансуванні України попри угорське вето: є інструменти
04:50
Орбан заблокував бюджетні видатки Євросоюзу з €50 млрд для України
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
Усі новини...
Реклама: