Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
Реклама:

Зеленський звернеться до Ради у вівторок, також нардепи послухають Степанова

Понеділок, 19 жовтня 2020, 11:15

Президент Володимир Зеленський виступить у Верховній Раді з посланням про внутрішній та зовнішній стан в Україні 20 жовтня, о 10:30.

Джерело: спікер на погоджувальній раді 19 жовтня

Деталі: Голова парламенту Дмитро Разумков повідомив, що заплановане звернення президента з посланням про внутрішній та зовнішній стан.

Очікується, що Зеленський почне виступ о 10:30, після виступів депутатських фракцій і груп, і говоритиме до години.

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук як представник президента у парламенті висловив думку, що депутати отримають із послання "відповіді на багато питань", які виникали останнім часом.

Також нардепи розглянуть проєкт постанови №4228 - про заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) та захисту всіх систем життєдіяльності країни від негативних наслідків пандемії та нових біологічних загроз.

Разумков також зазначив, що провести годину запитань до уряду у вівторок не зможуть, але запропонував запросити до парламенту міністра охорони здоров'я. У Максима Степанова буде 20 хвилин на виступ, ще 21 хвилина буде на запитання на відповіді.

Олена Рощенко, УП
Теми: ЗеленськийВерховна РадаСтепанов


powered by lun.ua
Головне сьогодні

документ Суд зобов’язав видалити з книги про Стуса згадки про Медведчука

У неділю COVID діагностували 4 766 жителям України

Пандемія: Україна 9-та за числом жертв коронавірусу за минулу добу

Здорове життя в Україні найкоротше серед країн Європи – дослідження

відеоВбивство вчителя у Франції: тисячі людей вийшли на вулиці

фото, відеоПротести в Мінську: десятки тисяч людей, знову затримання

Усі новини...
Зеленський
Чи завжди використання референдумів свідчить про високий рівень розвитку суспільства?
Головні новини п’ятниці і ночі: Зеленський і опитування, отруєння Навального та ФСБ
Ердоган презентував для Трюдо сюрприз – телефонну розмову із Зеленським
Останні новини
11:20
Рада не розгляне держбюджет до виборів, але Разумков не хоче "бюджетної ночі"
11:17
У ЗСУ чергова смерть від коронавірусу – вже 14-та
11:15
Зеленський звернеться до Ради у вівторок, також нардепи послухають Степанова
11:08
У МОЗ розповіли, в яких регіонах уклали найменше декларацій із сімейними лікарями
10:54
Економіка Єврозони скоротиться не на 5%, а на 8-12% – Лагард
10:37
Як зустрічатися з друзями і не отримати COVID-19: моделювання суперкомп'ютера 
10:30
Суди списали борг "Галичини" перед Укрексімбанком на 1,2 мільярда
10:21
відеоДружина і син Гройсмана захворіли на COVID-19 – експрем’єр пішов на самоізоляцію
09:58
Запорізький завод збирає російські автомобілі для українського ринку
09:51
Менше нарад: МОЗ просить не збирати зайвий раз працівників офлайн
Усі новини...