Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
Реклама:

Зеленский обратится в Раде во вторник, также нардепы послушают Степанова

Понедельник, 19 октября 2020, 11:15

Президент Владимир Зеленский выступит в Верховной Раде с посланием о внутреннем и внешнем состоянии в Украине 20 октября, в 10:30.

Источник: спикер на согласительном совете 19 октября

Детали: Глава парламента Дмитрий Разумков сообщил, что запланировано обращение президента с посланием о внутреннем и внешнем состоянии.

Ожидается, что Зеленский начнет выступление в 10:30, после выступлений депутатских фракций и групп, и будет говорить до часа.

Первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук как представитель президента в парламенте высказал мнение, что депутаты получат из послания "ответы на многие вопросы", которые возникали в последнее время.

Также нардепы рассмотрят проект постановления №4228 - о мерах противодействия распространению коронавирусной болезни (COVID-19) и защиты всех систем жизнедеятельности страны от негативных последствий пандемии и новых биологических угроз.

Разумков также отметил, что провести час вопросов к правительству во вторник не смогут, но предложил пригласить в парламент министра здравоохранения. У Максима Степанова будет 20 минут на выступление, еще 21 минута будет на вопросы к нему и ответы.

Верховная Рада пока не сможет рассмотреть в первом чтении законопроект о госбюджете на 2021-й год, спикер призвал мобилизоваться для его доработки.

Алена Рощенко, УП
Темы: ЗеленскийВерховная РадаСтепанов


powered by lun.ua
Главное сегодня

документ Суд обязал удалить из книги о Стусе упоминания о Медведчуке

В воскресенье COVID диагностировали 4766 жителям Украины

Пандемия: Украина 9-по числу жертв коронавируса за минувшие сутки

Здоровая жизнь в Украине самая короткая среди стран Европы – исследование

видеоУбийство учителя во Франции: тысячи людей вышли на улицы

фото, видеоПротесты в Минске: десятки тысяч человек, снова задержания

Все новости...
Зеленский
Всегда ли использование референдумов свидетельствует о высоком уровне развития общества?
Главные новости пятницы и ночи: Зеленский и опросы, отравление Навального и ФСБ
Эрдоган презентовал для Трюдо сюрприз – телефонный разговор с Зеленским
Последние новости
11:28
Вся Украина не готова к ослаблению карантина – МОЗ
11:20
Рада не рассмотрит госбюджет до выборов, но Разумков не хочет "бюджетной ночи"
11:17
В ВСУ очередная смерть от коронавируса – уже 14-ая
11:15
Зеленский обратится в Раде во вторник, также нардепы послушают Степанова
11:08
В Минздраве рассказали, в каких регионах заключили меньше всего деклараций с семейными врачами
10:54
Экономика Еврозоны сократится не на 5%, а на 8-12% – Лагард
10:37
Как встречаться с друзьями и не получить COVID-19: моделирование суперкомпьютера
10:30
Суды списали долг "Галичины" перед Укрэксимбанком на 1,2 миллиарда
10:21
видеоЖена и сын Гройсмана заболели COVID-19 – экс-премьер пошел на самоизоляцию
09:58
Запорожский завод собирает российские автомобили для украинского рынка
Все новости...