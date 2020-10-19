Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский обратится в Раде во вторник, также нардепы послушают Степанова

Понедельник, 19 октября 2020, 11:15
Зеленский обратится в Раде во вторник, также нардепы послушают Степанова

Президент Владимир Зеленский выступит в Верховной Раде с посланием о внутреннем и внешнем состоянии в Украине 20 октября, в 10:30.

Источник: спикер на согласительном совете 19 октября

Детали: Глава парламента Дмитрий Разумков сообщил, что запланировано обращение президента с посланием о внутреннем и внешнем состоянии.

Ожидается, что Зеленский начнет выступление в 10:30, после выступлений депутатских фракций и групп, и будет говорить до часа.

Первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук как представитель президента в парламенте высказал мнение, что депутаты получат из послания "ответы на многие вопросы", которые возникали в последнее время.

Также нардепы рассмотрят проект постановления №4228 - о мерах противодействия распространению коронавирусной болезни (COVID-19) и защиты всех систем жизнедеятельности страны от негативных последствий пандемии и новых биологических угроз.

Разумков также отметил, что провести час вопросов к правительству во вторник не смогут, но предложил пригласить в парламент министра здравоохранения. У Максима Степанова будет 20 минут на выступление, еще 21 минута будет на вопросы к нему и ответы.

Верховная Рада пока не сможет рассмотреть в первом чтении законопроект о госбюджете на 2021-й год, спикер призвал мобилизоваться для его доработки.

Напомним: 15 октября пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель сообщила, что 20 октября состоится послание президента к Верховной Раде, которое в апреле из-за карантина перенесли.

Сейчас парламент также на карантине, но перед выборами соберется один раз - 20 октября.

Алена Рощенко, УП
Темы: ЗеленскийВерховная РадаСтепанов
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
Зеленский
Пристайко раскритиковал слова Зеленского о благодарности Уоллесу каждое утро
Интервью с Зеленским попало в список номинантов премии "Эмми-2023"
Украина будет в НАТО – Зеленский
Последние новости
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
Все новости...
Реклама: