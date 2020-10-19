Зеленский обратится в Раде во вторник, также нардепы послушают Степанова

Президент Владимир Зеленский выступит в Верховной Раде с посланием о внутреннем и внешнем состоянии в Украине 20 октября, в 10:30.

Источник: спикер на согласительном совете 19 октября

Детали: Глава парламента Дмитрий Разумков сообщил, что запланировано обращение президента с посланием о внутреннем и внешнем состоянии.

Ожидается, что Зеленский начнет выступление в 10:30, после выступлений депутатских фракций и групп, и будет говорить до часа.

Первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук как представитель президента в парламенте высказал мнение, что депутаты получат из послания "ответы на многие вопросы", которые возникали в последнее время.

Также нардепы рассмотрят проект постановления №4228 - о мерах противодействия распространению коронавирусной болезни (COVID-19) и защиты всех систем жизнедеятельности страны от негативных последствий пандемии и новых биологических угроз.

Разумков также отметил, что провести час вопросов к правительству во вторник не смогут, но предложил пригласить в парламент министра здравоохранения. У Максима Степанова будет 20 минут на выступление, еще 21 минута будет на вопросы к нему и ответы.

Верховная Рада пока не сможет рассмотреть в первом чтении законопроект о госбюджете на 2021-й год, спикер призвал мобилизоваться для его доработки.

Напомним: 15 октября пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель сообщила, что 20 октября состоится послание президента к Верховной Раде, которое в апреле из-за карантина перенесли.

Сейчас парламент также на карантине, но перед выборами соберется один раз - 20 октября.