Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
Реклама:

Для фракції "Слуга народу" розробили новий етичний кодекс

Понеділок, 19 жовтня 2020, 17:35

Для депутатів фракції "Слуга народу" розробили новий етичний кодекс, який вже незабаром можуть підписати.

Джерело: депутат монобільшості Олександр Качура в інтерв'ю "Радіо Свобода"

Пряма мова Качури: "Я з колегами напрацював новий статут, нове положення – етичний кодекс – для фракції. І я сподіваюсь, що ми підпишемо усі ці документи. У нас ще не все втрачено, далеко не все. Таке перезавантаження відбудеться і ми станемо більш ефективними..

Деталі: При цьому Качура погоджується з тим, що попередній внутрішньофракційний документ – так званий "Меморандум про діяльність депутата", – який "слуги народу" підписували на початку своєї каденції, виявився неефективний.

Нагадаємо:

Теми: Слуга народуВерховна Рада


powered by lun.ua
Головне сьогодні

За 3 роки "бізнес шанованих людей" вивів з України $22 мільярди - голова податкової

МОЗ закликає по-максимуму працювати з дому і не ходити на наради

Обладнати "COVID-шпиталі" поза лікарнями можуть в Києві, Одесі та на Донеччині

відеоПеремир'я між Вірменією і Азербайджаном протрималося менше доби: тривають важкі бої

Після "перемоги Медведчука" книгу про Стуса розкупили, буде новий наклад

В Україні не лишилося області, готової до послаблення карантину

Усі новини...
Слуга народу
У "Слузі народу" кажуть, що Рада може ухвалити закон про референдум незабаром
У "Слузі народу" допускають, що Зеленський сам профінансує опитування
"Слуга" Тищенко захворів на COVID-19
Останні новини
18:03
На Донбасі противник двічі відкривав вогонь і випробував долю з безпілотником
17:59
Закриття міжбанку: гривня утримує позиції до долара
17:53
Лідери Вірменії та Азербайджану заявили про готовність провести переговори в Москві
17:47
Данський виробник меблів інвестує 11 млн євро у завод на Рівненщині
17:41
КС вирішив "призакрити" розгляд антикорупційного законодавства
17:35
Для фракції "Слуга народу" розробили новий етичний кодекс
17:27
Влада Чернівців вирішила не закривати дитячі садки попри "червону" зону
17:22
У Харкові порушили справу через студентський бал-маскарад
16:59
За 3 роки "бізнес шанованих людей" вивів з України $22 мільярди - голова податкової
16:55
НБУ майже в 9 разів скоротив продаж валюти на міжбанку
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!