Для фракції "Слуга народу" розробили новий етичний кодекс
Понеділок, 19 жовтня 2020, 17:35
Для депутатів фракції "Слуга народу" розробили новий етичний кодекс, який вже незабаром можуть підписати.
Джерело: депутат монобільшості Олександр Качура в інтерв'ю "Радіо Свобода"
Пряма мова Качури: "Я з колегами напрацював новий статут, нове положення – етичний кодекс – для фракції. І я сподіваюсь, що ми підпишемо усі ці документи. У нас ще не все втрачено, далеко не все. Таке перезавантаження відбудеться і ми станемо більш ефективними..
Деталі: При цьому Качура погоджується з тим, що попередній внутрішньофракційний документ – так званий "Меморандум про діяльність депутата", – який "слуги народу" підписували на початку своєї каденції, виявився неефективний.
Нагадаємо:
- Наприкінці червня 2019 року "слуги народу" підписали меморандум, де пообіцяли скласти депутатські мандати у разі неперсонального голосування.
- У перші ж місяці впіймали трьох нардепів на кнопкодавстві:"слугу народу" Сергія Литвиненка, "слугу народу" Олену Копанчук та самовисуванця Олександра Ковальова.
- 12 вересня кнопкодави від "Слуги народу" публічно вибачались та пообіцяли передати місячну зарплату на благодійність.