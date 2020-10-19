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Для фракції "Слуга народу" розробили новий етичний кодекс

Понеділок, 19 жовтня 2020, 17:35
Для фракції Слуга народу розробили новий етичний кодекс

Для депутатів фракції "Слуга народу" розробили новий етичний кодекс, який вже незабаром можуть підписати.

Джерело: депутат монобільшості Олександр Качура в інтерв'ю "Радіо Свобода"

Пряма мова Качури: "Я з колегами напрацював новий статут, нове положення – етичний кодекс – для фракції. І я сподіваюсь, що ми підпишемо усі ці документи. У нас ще не все втрачено, далеко не все. Таке перезавантаження відбудеться і ми станемо більш ефективними..

Деталі: При цьому Качура погоджується з тим, що попередній внутрішньофракційний документ – так званий "Меморандум про діяльність депутата", – який "слуги народу" підписували на початку своєї каденції, виявився неефективний.

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Теми: Слуга народуВерховна Рада
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