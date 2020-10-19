Для фракции "Слуга народа" разработали новый этический кодекс

Для депутатов фракции "Слуга народа" разработали новый этический кодекс, который уже вскоре могут подписать.

Источник: депутат монобольшинства Александр Качура в интервью "Радио Свобода"

Прямая речь Качуры: "Я с коллегами наработал новый устав, новое положение - этический кодекс - для фракции. И я надеюсь, что мы подпишем все эти документы. У нас еще не все втрачено, далеко не все. Такое перезагрузка произойдет и мы станем более эффективными ..

Детали: При этом Качура соглашается с тем, что предыдущий внутрифракционной документ, так называемый "Меморандум о деятельности депутата", который "слуги народа" подписывали в начале своей каденции, оказался неэффектиным.

Напомним: