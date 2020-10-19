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Для фракции "Слуга народа" разработали новый этический кодекс

Понедельник, 19 октября 2020, 17:35
Для фракции Слуга народа разработали новый этический кодекс

Для депутатов фракции "Слуга народа" разработали новый этический кодекс, который уже вскоре могут подписать.

Источник: депутат монобольшинства Александр Качура в интервью "Радио Свобода"

Прямая речь Качуры: "Я с коллегами наработал новый устав, новое положение - этический кодекс - для фракции. И я надеюсь, что мы подпишем все эти документы. У нас еще не все втрачено, далеко не все. Такое перезагрузка произойдет и мы станем более эффективными ..

Детали: При этом Качура соглашается с тем, что предыдущий внутрифракционной документ, так называемый "Меморандум о деятельности депутата", который "слуги народа" подписывали в начале своей каденции, оказался неэффектиным.

Напомним: 

  • В конце июня 2019 года "слуги народа" подписали меморандум, где пообещали сложить депутатские мандаты в случае неперсонального голосования.
  • В первые же месяцы работы поймали трех нардепов на кнопкодавстве: "слугу народа" Сергея Литвиненко, "слугу народа" Елену Копанчуки самовыдвиженца Александра Ковалева.
  • 12 сентября кнопкодавы от "Слуги народа" публично извинились и пообещали передать месячную зарплату на благотворительность.

Темы: Слуга народаВерховная Рада
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