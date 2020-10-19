Для фракции "Слуга народа" разработали новый этический кодекс
Понедельник, 19 октября 2020, 17:35
Для депутатов фракции "Слуга народа" разработали новый этический кодекс, который уже вскоре могут подписать.
Источник: депутат монобольшинства Александр Качура в интервью "Радио Свобода"
Прямая речь Качуры: "Я с коллегами наработал новый устав, новое положение - этический кодекс - для фракции. И я надеюсь, что мы подпишем все эти документы. У нас еще не все втрачено, далеко не все. Такое перезагрузка произойдет и мы станем более эффективными ..
Детали: При этом Качура соглашается с тем, что предыдущий внутрифракционной документ, так называемый "Меморандум о деятельности депутата", который "слуги народа" подписывали в начале своей каденции, оказался неэффектиным.
Напомним:
- В конце июня 2019 года "слуги народа" подписали меморандум, где пообещали сложить депутатские мандаты в случае неперсонального голосования.
- В первые же месяцы работы поймали трех нардепов на кнопкодавстве: "слугу народа" Сергея Литвиненко, "слугу народа" Елену Копанчуки самовыдвиженца Александра Ковалева.
- 12 сентября кнопкодавы от "Слуги народа" публично извинились и пообещали передать месячную зарплату на благотворительность.