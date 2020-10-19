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Facebook видалив сторінку Деркача

Понеділок, 19 жовтня 2020, 21:08
Facebook видалив сторінку Деркача

Facebook заблокував акаунт українського політика Андрія Деркача, якого в Штатах називають агентом РФ, за втручання у вибори США.

Джерело: Facebook, BuzzFeed News

Деталі: Сторінка Деркача в Facebook зараз недоступна.

Представник Facebook розповів виданню BuzzFeed, що Деркач порушив політику соцмережі через вплив на вибори США.

Дослівно: "Ми видалили цей обліковий запис і цю сторінку за порушення нашої політики щодо використання Facebook людьми, які беруть участь в операціях з надання впливу на вибори".

 

Передісторія:

  • 19 травня 2020 року народний депутат Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які, за його словами, можуть свідчити про вплив ексвіцепрезидента США Джозефа Байдена на п'ятого президента України Петра Порошенка. За словами Деркача, записи він отримав від журналістів-розслідувачів, а сам запис розмов нібито робив особисто Порошенко.
  • Розвідка США назвала дії Деркача втручанням РФ в американські вибори.
  • На початку вересня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти Андрія Деркача й ще трьох громадян Росії. Активи громадян зі санкційного списку заморожені на території США, а особам у США заборонено мати з ними справи. 
  • Андрій Деркач назвав санкції помстою та анонсував пресконференцію про нібито нові розслідування корупції у США. 

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Теми: СШАДеркач Андрійсанкції
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