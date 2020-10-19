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Facebook удалил страницу Деркача

Понедельник, 19 октября 2020, 21:08
Facebook удалил страницу Деркача

Facebook заблокировал аккаунт украинского политика Андрея Деркача, которого в Штатах называют агентом РФ, за вмешательство в выборы США.

Источник: Facebook, BuzzFeed News

Детали: Страница Деркача в Facebook сейчас недоступна.

Представитель Facebook рассказал изданию BuzzFeed, что Деркачнарушил политику соцсети из-за влияния на выборы США.

Дословно: "Мы удалили эту учетную запись и эту страницу за нарушение нашей политики в отношении использования нашей платформы людьми, участвующими в операциях по оказанию влияния на выборы".

 

Предыстория:

  • 19 мая 2020 года народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии экс-вице-президента США Джозефа Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко. По словам Деркача, записи он получил от журналистов-расследователей, а саму запись разговоров якобы делал лично Порошенко.
  • Разведка США назвала действия Деркача вмешательством РФ в американские выборы.
  • В начале сентября Министерство финансов США ввело санкции против Андрея Деркача и еще троих граждан России. Активы граждан из санкционного списка заморожены на территории США, а лицам в США запрещено иметь с ними дело.
  • Андрей Деркачназвал санкции местью и анонсировал пресс-конференцию о якобы новых расследованиях коррупции в США.

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Темы: СШАДеркач Андрейсанкции
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