Дисциплінарна палата Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області вирішила притягнути до дисциплінарної відповідальності адвоката, ексзаступника глави адміністрації Януковича Андрія Портнова за хамство і погрози в соцмережах.

Джерело: "5 канал" за результатами розгляду КДКА скарги ТОВ "Телерадіокомпанія "НБМ" ("5 канал"), Портнов у Facebook

Дослівно: "Комісія ухвалила рішення застосувати до Андрія Портнова дисциплінарне стягнення у вигляді попередження".

Деталі: У матеріалах розгляду скарги відзначається, що адвокат Портнов використовує свої акаунти в соціальних мережах для погроз і таврування осіб із протилежними політичними поглядами. А також, що Портнов допускає "брутальні і зневажливі висловлювання щодо журналістів", систематично "поливає брудом" діяльність п'ятого президента Петра Порошенка, звання якого зберігається довічно і охороняється законом.

Крім того, зазначається, що, посилаючись на статус адвоката, як на підставу отримання інформації з обмеженим доступом із прямим порушенням норм КПК, Портнов ставить під удар репутацію адвоката.

Дисциплінарна комісія визнала, що поширені Портновим у публічній сфері висловлювання, які містять нецензурну лексику і погрози, дійсно суперечать принципам професійної етики адвокатів.

Портнов відреагував на рішення КДКА в Facebook, відзначивши, що "як винесли попередження, так і скасують".

Що було раніше: У липні п’ятий президент Петро Порошенко заявив, що проти нього розслідували 24 кримінальні провадження і що за всіма ними стоїть Офіс президента, або особисто очільник країни Володимир Зеленський. Низка справ проти Порошенка відкриті за заявами ексзаступника голови адміністрації президента-втікача Віктора Януковича Андрія Портнова.

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