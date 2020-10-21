Дисциплінарна палата винесла попередження Портнову за хамство і погрози в соцмережах
Дисциплінарна палата Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області вирішила притягнути до дисциплінарної відповідальності адвоката, ексзаступника глави адміністрації Януковича Андрія Портнова за хамство і погрози в соцмережах.
Джерело: "5 канал" за результатами розгляду КДКА скарги ТОВ "Телерадіокомпанія "НБМ" ("5 канал"), Портнов у Facebook
Дослівно: "Комісія ухвалила рішення застосувати до Андрія Портнова дисциплінарне стягнення у вигляді попередження".
Деталі: У матеріалах розгляду скарги відзначається, що адвокат Портнов використовує свої акаунти в соціальних мережах для погроз і таврування осіб із протилежними політичними поглядами. А також, що Портнов допускає "брутальні і зневажливі висловлювання щодо журналістів", систематично "поливає брудом" діяльність п'ятого президента Петра Порошенка, звання якого зберігається довічно і охороняється законом.
Крім того, зазначається, що, посилаючись на статус адвоката, як на підставу отримання інформації з обмеженим доступом із прямим порушенням норм КПК, Портнов ставить під удар репутацію адвоката.
Дисциплінарна комісія визнала, що поширені Портновим у публічній сфері висловлювання, які містять нецензурну лексику і погрози, дійсно суперечать принципам професійної етики адвокатів.
Портнов відреагував на рішення КДКА в Facebook, відзначивши, що "як винесли попередження, так і скасують".
Що було раніше: У липні п’ятий президент Петро Порошенко заявив, що проти нього розслідували 24 кримінальні провадження і що за всіма ними стоїть Офіс президента, або особисто очільник країни Володимир Зеленський. Низка справ проти Порошенка відкриті за заявами ексзаступника голови адміністрації президента-втікача Віктора Януковича Андрія Портнова.
Передісторія:
- 18 листопада 2019 року журналісти "Слідство.Інфо" повідомили, що ексзаступник голови адміністрації Віктора Януковича Андрій Портнов з 2017 року погрожує прокурорам, які розслідують кримінальні провадження, де він фігурує. Зокрема, погрози з номера Портнова отримували співробітник ГПУ Олександр Божко, колишній очільник Управління спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк та ще один співробітник ГПУ, якого ЗМІ не називають.Божко вів кримінальне провадження, яке стосувалося можливого привласнення Портновим грошей двох столичних вишів, а також – імовірних зловживань під час обрання його членом Вищої ради юстиції.
- На початку 2019-го Печерський суд Києва зобов’язав прокурора протягом місяця завершити розслідування у справі Портнова. Зі спливом терміну провадження його слід було або закрити, або передати до суду. У Печерському суді до осені 2016-го року працювала рідна сестра Портнова.
- Прокурор Олександр Божко попросив Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатів позбавити Портнова права займатися адвокатською діяльністю.
- Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Київської області відмовилася притягнути до відповідальності Портнова за погрози працівнику Офісу генерального прокурора Олександрові Божку. Разом з тим у Кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури зазначили, що дії Портнова щодо прокурора Божка, відповідно до рішення ради прокурорів, можуть бути кримінальним правопорушенням.
- 15 квітня слідчий Служби безпеки України закрив кримінальне провадження щодо погроз, які Портнов регулярно відправляв прокурору Божку.