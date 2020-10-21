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Адвокатская комиссия вынесла предупреждение Портнову за хамство и угрозы в соцсетях

Среда, 21 октября 2020, 17:08
Фото c Facebook Портнова

Дисциплинарная палата Квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Киевской области решила привлечь к дисциплинарной ответственности адвоката, экс-заместителя главы администрации Януковича Андрея Портнова за хамство и угрозы в соцсетях.

Источник: "5 канал" по результатам рассмотрения КДКА жалобы ООО "Телерадиокомпания "НБМ" ("5 канал"), Портнов в Facebook 

Дословно: "Комиссия приняла решение применить к Андрею Портнова дисциплинарное взыскание в виде предупреждения".

Детали: В материалах рассмотрения жалобы отмечается, что адвокат Портнов использует свои аккаунты в социальных сетях для угроз и клеймения лиц с противоположными политическими взглядами. А также, что Портнов допускает "грубые и презрительные высказывания в отношении журналистов", систематически "поливает грязью" деятельность пятого президента Петра Порошенко, звание которого сохраняется пожизненно и охраняется законом.

Кроме того, отмечается, что, ссылаясь на статус адвоката, как на основание получения информации с ограниченным доступом с прямым нарушением норм УПК, Портнов ставит под удар репутацию адвоката.

Дисциплинарная комиссия признала, что распространенные Портновым в публичной сфере высказывания, содержащие нецензурную лексику и угрозы, действительно противоречат принципам профессиональной этики адвокатов.

Портнов отреагировал на решение КДКА в Facebook, отметив, что "как вынесли предупреждение, так и отменят".

Что было раньше: В июле пятый президент Петр Порошенко заявил, что против него расследовали 24 уголовных производства и за всеми ними стоит Офис президента, или лично глава страны Владимир Зеленский. Ряд дел против Порошенко открыты по заявлениям экс-заместителя главы администрации беглого президента Виктора Януковича Андрея Портнова.

Предыстория: 

  • 18 ноября журналисты "Слідство.Інфо" сообщили, что экс-замглавы администрации Виктора Януковича Андрей Портнов с 2017 года угрожает прокурорам, которые расследуют уголовные производства, где он фигурирует. В частности, угрозы с номера Портнова получали, по данным журналистов, сотрудник Генпрокуратуры Александр Божко, бывший глава Управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк и еще один сотрудник ГПУ, которого в издании не называют.
  • Прокурор Божко вел уголовное производство, которое касалось возможного присвоения Портновым денег двух столичных вузов, а также - вероятных злоупотреблений при избрании его членом Высшего совета юстиции.
  • В начале 2019 года Печерский суд Киева обязал прокурора в течение месяца завершить расследование по делу Портнова. По истечении срока производства его следовало либо закрыть, либо передать в суд. В Печерском суде до осени 2016 года работала родная сестра Портнова.
  • Прокурор ГПУ Александр Божко попросил Квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатов лишить Портнова права заниматься адвокатской деятельностью.
  • Квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры Киевской области оказалась привлечь к ответственности Портнова за угрозы сотруднику Офиса генерального прокурора Александру Божко. Вместе с тем в Квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры отметили, что действия Портнова относительно прокурора Божко, согласно решению совета прокуроров, могут быть уголовным преступлением.
  • 15 апреля следователь Службы безопасности Украины закрыл уголовное производство относительно угроз, которые Портнов регулярно отправлял прокурору Божко.

Темы: Портновсоцсети


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