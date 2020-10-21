Адвокатская комиссия вынесла предупреждение Портнову за хамство и угрозы в соцсетях

Дисциплинарная палата Квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Киевской области решила привлечь к дисциплинарной ответственности адвоката, экс-заместителя главы администрации Януковича Андрея Портнова за хамство и угрозы в соцсетях.

Источник: "5 канал" по результатам рассмотрения КДКА жалобы ООО "Телерадиокомпания "НБМ" ("5 канал"), Портнов в Facebook

Дословно: "Комиссия приняла решение применить к Андрею Портнова дисциплинарное взыскание в виде предупреждения".

Детали: В материалах рассмотрения жалобы отмечается, что адвокат Портнов использует свои аккаунты в социальных сетях для угроз и клеймения лиц с противоположными политическими взглядами. А также, что Портнов допускает "грубые и презрительные высказывания в отношении журналистов", систематически "поливает грязью" деятельность пятого президента Петра Порошенко, звание которого сохраняется пожизненно и охраняется законом.

Кроме того, отмечается, что, ссылаясь на статус адвоката, как на основание получения информации с ограниченным доступом с прямым нарушением норм УПК, Портнов ставит под удар репутацию адвоката.

Дисциплинарная комиссия признала, что распространенные Портновым в публичной сфере высказывания, содержащие нецензурную лексику и угрозы, действительно противоречат принципам профессиональной этики адвокатов.

Портнов отреагировал на решение КДКА в Facebook, отметив, что "как вынесли предупреждение, так и отменят".

Что было раньше: В июле пятый президент Петр Порошенко заявил, что против него расследовали 24 уголовных производства и за всеми ними стоит Офис президента, или лично глава страны Владимир Зеленский. Ряд дел против Порошенко открыты по заявлениям экс-заместителя главы администрации беглого президента Виктора Януковича Андрея Портнова.

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