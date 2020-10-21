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На "5 питань Зеленського" поскаржились за приховану агітацію в день виборів

Середа, 21 жовтня 2020, 17:45

Народна депутатка з партії "Європейська Солідарність" Іванна Климпуш-Цинцадзе звернулася до правоохоронців із заявою про порушення виборчого законодавства президентською партією "Слуга народа".

Джерело: Климпуш-Цинцадзе у Facebook

Деталі: У своїй заяві нардепка вказує, що проведення президентського опитування за рахунок коштів партії "Слуга народу" є непрямою агітацією в день виборів.  

Пряма мова: "Надіслала зверненя до правоохоронних органів щодо джерел фінансування незаконного зе-опитування, як стало відомо, що його профінансує партія "Слуга народу".

Це безпосереднє порушення Виборчого кодексу  - непряма агітація в день виборів, бо тепер всі вже знатимуть, хто організовує і оплачує цей цирк".

Передісторія:

  • У середу стало відомо, що заплановане президентом Володимиром Зеленським на 25 жовтня всеукраїнське опитування з п'ятьма питаннями буде фінансувати партія "Слуга народу".
  • 13 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував проведення у день виборів 25 жовтня всенародного опитування з приводу 5 питань. Самі питання він називав потім і не одразу, а одне за одним.
  • Ці 5 запитань стосуються: довічного ув'язнення за корупцію, створення вільної економічної зони на окупованій частині Донбасу, скорочення кількості народних депутатів до 300, легалізації каннабісу в медичних цілях, використання Будапештського меморандуму для відновлення територіальної цілісності України.
  • В Офісі президента пояснили, що це опитування, на відміну від конституційного референдуму, не матиме прямих юридичних наслідків.
  • У більшості фракцій Верховної Ради розкритикували ідею президента. 

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Теми: ЗеленськийпрезидентСлуга народу


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