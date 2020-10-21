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На "5 вопросов Зеленского" пожаловались за скрытую агитацию в день выборов

Среда, 21 октября 2020, 17:45

Народный депутат из партии "Европейская Солидарность" Иванна Климпуш-Цинцадзе обратилась к правоохранителям с заявлением о нарушении избирательного законодательства президентской партией "Слуга народа".

Источник: Климпуш-Цинцадзе в Facebook

Детали: В своем заявлении нардепка указывает, что проведение президентского опроса за счет средств партии "Слуга народа" является косвенной агитацией в день выборов.

Прямая речь: "Послала обращений в правоохранительные органы об источниках финансирования незаконного зе-опроса, как только стало известно, что его профинансирует партия "Слуга народа".

Это непосредственное нарушение Избирательного кодекса - косвенная агитация в день выборов, потому что теперь все уже будут знать, кто организует и оплачивает этот цирк".

Предыстория:

  • В среду стало известно, что запланированное президентом Владимиром Зеленским на 25 октября всеукраинский опрос с пятью вопросами будет финансировать партия "Слуга народа".
  • 13 октября президент Владимир Зеленский анонсировал проведение в день выборов 25 октября всенародного опроса по поводу 5 вопросов. Сами вопросы он называл позже и не сразу, а друг за другом.
  • Эти 5 вопросовкасаются: пожизненного заключения за коррупцию, создания свободной экономической зоны на оккупированной части Донбасса, сокращения количества народных депутатов до 300, легализации каннабиса в медицинских целях, использования Будапештского меморандума для восстановления территориальной целостности Украины.
  • В Офисе президента объяснили, что этот опрос, в отличие от конституционного референдума, не будет иметь прямых юридических последствий.
  • В большинстве фракций Верховной Рады раскритиковалиидею президента.

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Темы: ЗеленскийпрезидентСлуга народа


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