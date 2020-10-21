Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Справа Шеремета: усім обвинуваченим продовжили запобіжні заходи до грудня

Середа, 21 жовтня 2020, 19:41

Шевченківський районний суд міста Києва продовжив запобіжні заходи усім трьом підозрюваним у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

Джерело: засідання суду

Деталі: Андрій Антоненко залишився під вартою до 19 грудня, Юлію Кузьменко залишили під домашнім арештом та знову одягнули електронний браслет, а Яні Дугарь залишили заставу.

Прокурор просив продовжити усім обвинуваченим їхні запобіжні заходи.

На Юлію Кузьменко, яка перебуває під домашнім арештом, просили додатково вдягнути електронний браслет. Прокурор сказав, що Кузьменко без дозволу їздила до Мін’юсту, де розглядали скаргу її адвоката на експертів, і взяла участь у протесті. Також він вважає, що дії Кузьменко можна розцінювати як тиск на експертів.

Водночас, адвокат обвинуваченої заявив, що отримував у правоохоронців дозвіл на виїзд жінки з дому, а також у день виїзду попереджав, де знаходиться підзахисна. Захист Кузьменко просив призначити їй нічний домашній арешт замість цілодобового, апелюючи, зокрема, до того, що їй потрібно працювати в лікарні.

Низка нардепів, активістів, ветеранів і волонтерів заявили суду, що готові взяти на поруки Андрія Антоненка. Медсестра Яна Дугарь просила не продовжувати їй зобов’язання, стверджуючи, що з моменту оголошення підозри минув майже рік, а нових ризиків за цей час прокуратура не навела.

Після засідання біля будівлі суду сталися сутички: 

Що було раніше: На засіданні 8 жовтня стало відомо, що обвинувачення хоче викликати і допитати в суді 263 свідків.

21 жовтня суд відмовив у допитах посадовців, про які просив захист обвинувачених, зокрема, президента Володимира Зеленського, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, двох колишніх генпрокурорів.

Суд вирішив, у якому порядку буде досліджувати докази і проводити допити. Спершу вивчать письмові і речові докази, потім визначать, яких експертів і спеціалістів треба допитати на додачу до документів. Після цього будуть проведені допити свідків, із точним переліком яких визначаться перед початком допитів. І наостанок будуть допитані потерпілі та обвинувачені.

Знати більше: У справі Шеремета починається суд присяжних. Розповідаємо, як він працює в Україні

Вбивство Шеремета. Що відбувається зі справою, відкриті питання та відповіді

Робота над помилками і незняті питання. Що означає нова версія слідства у справі Шеремета

Передісторія:

  • Журналіст "Української правди" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.
  • 12 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали 3 підозрюваниху вбивстві: лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка, військову медсестру Яну Дугарь. 
  • Слідство вважає, що Дугарь фотографувала камери напередодні вбивства, Кузьменко закладала вибухівку під авто разом із Антоненком.
  • 25 серпня суд взявся за справу Шеремета і призначив розгляд із присяжними.
  • Усі затримані заперечують свою причетність до злочину. 

Соня Лукашова, Роман Петренко, УП
Теми: Справа ШереметасудКиїв


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Зеленський запланував військовий парад на 30 річницю Незалежності

Доньку блогерки-телеведучої викрали заради викупу $200 тисяч: силовики накрили банду

"Мінус" 75 мільярдів: ЕП публікує засекречений аудит "Нафтогазу"

"Слуга народу" хоче скасувати другий тур для місцевих виборів

Опитування "5 питань від Зеленського" профінансує "Слуга народу"

В офісі Зеленського готують кадрові перестановки – джерела

Усі новини...
Справа Шеремета
Справа Шеремета: суд відмовився допитувати Зеленського, Авакова і Рябошапку
Справа Шеремета: прокурор хоче викликати до суду 263 свідків
Суд у справі Шеремета замінив одного з трьох присяжних
Останні новини
20:00
Кабмін затвердив політику власності "Нафтогазу": у планах - IPO міноритарного пакета
19:41
відеоСправа Шеремета: усім обвинуваченим продовжили запобіжні заходи до грудня
19:35
МОЗ про купівлю російської вакцини: нема про що говорити
19:18
Голова Держгеокадастру про нормативно-грошову оцінку землі: Це "фейк", ніхто нічого не робив
18:50
Зеленський запланував військовий парад на 30 річницю Незалежності
18:47
Кабмін створив робочу групу для координації переговорів з МВФ
18:44
Міністр охорони здоров'я Німеччини захворів на коронавірус
18:32
Гривня на закритті міжбанку зміцнилась
18:27
Доньку блогерки-телеведучої викрали заради викупу $200 тисяч: силовики накрили банду
18:03
На кордоні з Угорщиною відновлюється робота ще одного пункту пропуску
Усі новини...