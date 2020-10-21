Шевченківський районний суд міста Києва продовжив запобіжні заходи усім трьом підозрюваним у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

Джерело: засідання суду

Деталі: Андрій Антоненко залишився під вартою до 19 грудня, Юлію Кузьменко залишили під домашнім арештом та знову одягнули електронний браслет, а Яні Дугарь залишили заставу.

Прокурор просив продовжити усім обвинуваченим їхні запобіжні заходи.

На Юлію Кузьменко, яка перебуває під домашнім арештом, просили додатково вдягнути електронний браслет. Прокурор сказав, що Кузьменко без дозволу їздила до Мін’юсту, де розглядали скаргу її адвоката на експертів, і взяла участь у протесті. Також він вважає, що дії Кузьменко можна розцінювати як тиск на експертів.

Водночас, адвокат обвинуваченої заявив, що отримував у правоохоронців дозвіл на виїзд жінки з дому, а також у день виїзду попереджав, де знаходиться підзахисна. Захист Кузьменко просив призначити їй нічний домашній арешт замість цілодобового, апелюючи, зокрема, до того, що їй потрібно працювати в лікарні.

Низка нардепів, активістів, ветеранів і волонтерів заявили суду, що готові взяти на поруки Андрія Антоненка. Медсестра Яна Дугарь просила не продовжувати їй зобов’язання, стверджуючи, що з моменту оголошення підозри минув майже рік, а нових ризиків за цей час прокуратура не навела.

Після засідання біля будівлі суду сталися сутички:

Що було раніше: На засіданні 8 жовтня стало відомо, що обвинувачення хоче викликати і допитати в суді 263 свідків.

21 жовтня суд відмовив у допитах посадовців, про які просив захист обвинувачених, зокрема, президента Володимира Зеленського, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, двох колишніх генпрокурорів.

Суд вирішив, у якому порядку буде досліджувати докази і проводити допити. Спершу вивчать письмові і речові докази, потім визначать, яких експертів і спеціалістів треба допитати на додачу до документів. Після цього будуть проведені допити свідків, із точним переліком яких визначаться перед початком допитів. І наостанок будуть допитані потерпілі та обвинувачені.

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