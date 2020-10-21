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ОАСК просять заборонити Зеленському проводити опитування 25 жовтня

Середа, 21 жовтня 2020, 21:40

Окружний адміністративний суд Києва просять визнати протиправним оголошення президента Володимира Зеленського про проведення всенародного опитування громадської думки 25 жовтня 2020 року на виборчих дільницях.

Джерело: пресслужба ОАСК

Деталі: З позовом звернувся житель Івано-Франківської області.

Серед інших вимог - зобов’язати Зеленського утриматись від вчинення дій щодо призначення та проведення всенародного опитування громадської думки на виборчих дільницях 25 жовтня 2020 року.

Наразі судом вирішується питання відкриття провадження в адміністративній справі.

Передісторія: 

  • 13 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував проведення у день виборів 25 жовтня всенародного опитування з приводу 5 питань. Самі питання він називав потім і не одразу, а одне за одним.
  • Ці 5 запитань стосуються: довічного ув'язнення за корупцію, створення вільної економічної зони на окупованій частині Донбасу, скорочення кількості народних депутатів до 300, легалізації каннабісу в медичних цілях, використання Будапештського меморандуму для відновлення територіальної цілісності України.
  • В Офісі президента пояснили, що це опитування, на відміну від конституційного референдуму, не матиме прямих юридичних наслідків.
  • У більшості фракцій Верховної Ради розкритикували ідею президента. 
  • Згодом виявилося, що заплановане всеукраїнське опитування буде фінансувати партія "Слуга народу".

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Який злочин, таке і покарання. Або чому "народна відповідь" на перше питання президента нікого не здивує

Питання №1. Чому "друге важливе питання" президента дійсно має значення

Українська правда
Теми: ОАСКЗеленськийвибори


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