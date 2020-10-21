ОАСК просять заборонити Зеленському проводити опитування 25 жовтня

Окружний адміністративний суд Києва просять визнати протиправним оголошення президента Володимира Зеленського про проведення всенародного опитування громадської думки 25 жовтня 2020 року на виборчих дільницях.

Джерело: пресслужба ОАСК

Деталі: З позовом звернувся житель Івано-Франківської області.

Серед інших вимог - зобов’язати Зеленського утриматись від вчинення дій щодо призначення та проведення всенародного опитування громадської думки на виборчих дільницях 25 жовтня 2020 року.

Наразі судом вирішується питання відкриття провадження в адміністративній справі.

Передісторія:

13 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував проведення у день виборів 25 жовтня всенародного опитування з приводу 5 питань. Самі питання він називав потім і не одразу, а одне за одним.

Ці 5 запитань стосуються: довічного ув'язнення за корупцію, створення вільної економічної зони на окупованій частині Донбасу, скорочення кількості народних депутатів до 300, легалізації каннабісу в медичних цілях, використання Будапештського меморандуму для відновлення територіальної цілісності України.

В Офісі президента пояснили, що це опитування, на відміну від конституційного референдуму, не матиме прямих юридичних наслідків.

У більшості фракцій Верховної Ради розкритикували ідею президента.

Згодом виявилося, що заплановане всеукраїнське опитування буде фінансувати партія "Слуга народу".

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