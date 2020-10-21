ОАСК просят запретить Зеленскому проводить опрос 25 октября
Окружной административный суд Киева просят признать противоправным планы президента Владимира Зеленского провести всенародный опрос общественного мнения 25 октября 2020 на избирательных участках.
Источник: пресс-службаОАСК
Детали: С иском обратился житель Ивано-Франковской области.
Среди других требований - обязать Зеленского воздержаться от совершения действий относительно назначения и проведения всенародного опроса общественного мнения на избирательных участках 25 октября 2020.
Сейчас судом решается вопрос открытия производства по административному делу.
Предыстория:
- 13 октября президент Владимир Зеленский анонсировал проведение в день выборов 25 октября всенародного опроса по поводу 5 вопросов. Сами вопросы он называл позже и не сразу, а друг за другом.
- Эти 5 вопросов касаются: пожизненного заключения за коррупцию, создания свободной экономической зоны на оккупированной части Донбасса, сокращения количества народных депутатов до 300, легализации каннабиса в медицинских целях, использования Будапештского меморандума для восстановления территориальной целостности Украины.
- В Офисе президента объяснили, что этот опрос, в отличие от конституционного референдума, не будет иметь прямых юридических последствий.
- В большинстве фракций Верховной Рады раскритиковали идею президента.
Читайте также: "Услышу каждого". Зеленский хочет узнать о спорах на кухнях на всенародном опросе
Каково преступление, таково и наказание. Или почему "народный ответ" на первый вопрос президента никого не удивит
Вопрос №1. Почему "второй важный вопрос" президента действительно имеет значение