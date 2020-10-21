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ОАСК просят запретить Зеленскому проводить опрос 25 октября

Среда, 21 октября 2020, 21:40

Окружной административный суд Киева просят признать противоправным планы президента Владимира Зеленского провести всенародный опрос общественного мнения 25 октября 2020 на избирательных участках.

Источник: пресс-службаОАСК

Детали: С иском обратился житель Ивано-Франковской области.

Среди других требований - обязать Зеленского воздержаться от совершения действий относительно назначения и проведения всенародного опроса общественного мнения на избирательных участках 25 октября 2020.

Сейчас судом решается вопрос открытия производства по административному делу.

Предыстория:

  • 13 октября президент Владимир Зеленский анонсировал проведение в день выборов 25 октября всенародного опроса по поводу 5 вопросов. Сами вопросы он называл позже и не сразу, а друг за другом.
  • Эти 5 вопросов касаются: пожизненного заключения за коррупцию, создания свободной экономической зоны на оккупированной части Донбасса, сокращения количества народных депутатов до 300, легализации каннабиса в медицинских целях, использования Будапештского меморандума для восстановления территориальной целостности Украины.
  • В Офисе президента объяснили, что этот опрос, в отличие от конституционного референдума, не будет иметь прямых юридических последствий.
  • В большинстве фракций Верховной Рады раскритиковали идею президента.

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Украинская правда
Темы: ОАСКЗеленскийвиборы


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